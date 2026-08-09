கல்லாபுரம் வாய்க்கால் சீரமைப்பு: விவசாயிகள் வலியுறுத்தல்
கல்லாபுரம் வாய்க்கால் சீரமைப்பு: விவசாயிகள் வலியுறுத்தல்
UPDATED : ஆக 09, 2026 06:20 PM
ADDED : ஆக 09, 2026 05:51 PM
உடுமலை: கல்லாபுரம் வாய்க்காலில், விழுந்து கிடக்கும் மரங்களை அப்புறப்படுத்தி கரைகளை வலுப்படுத்த வேண்டும் என விவசாயிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
அமராவதி அணையில் இருந்து, கல்லாபுரம், ராமகுளம் பாசன பகுதிகளுக்கு தண்ணீர் திறக்கப்படுகிறது. நெல் சாகுபடி பிரதானமாக இப்பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. பழமையான இந்த வாய்க்கால் அமைப்பு புனரமைக்கப்படாமல் உள்ளது.
கால்வாய் கரையில் ஆங்காங்கே வேரோடு சாய்ந்த மரங்கள் விழுந்து கிடப்பதால் பாசன நீர் சீராக செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
அணையில் இருந்து திறக்கப்படும் தண்ணீர் செல்லும் கால்வாயே கல்லாபுரம், ராமகுளம் உள்ளிட்ட கிராமங்களின் விவசாய நிலங்களின் பாசன ஆதாரமாக உள்ளது. பெரிய மரங்கள் வேரோடு சாய்ந்து குறுக்கே விழுந்துள்ளதால், நீர் ஓட்டம் தடைபட்டு, கடைமடை பகுதிகளுக்கு போதிய அளவில் நீர் சென்றடைவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.
தற்போது நெல் சாகுபடி பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. கால்வாயில் குறுக்கே விழுந்துள்ள மரங்களை உடனடியாக அகற்றி, கரைகள் வலுவிழந்த பகுதிகளில் சீரமைப்பு பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.