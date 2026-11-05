மானிய விலையில் புல் நறுக்கும் கருவி: பயன்பெற விவசாயிகளுக்கு அழைப்பு
மானிய விலையில் புல் நறுக்கும் கருவி: பயன்பெற விவசாயிகளுக்கு அழைப்பு
UPDATED : நவ 04, 2026 07:06 PM
ADDED : நவ 04, 2026 06:07 PM
உடுமலை: கால்நடைத்துறை சார்பில், புல் நறுக்கும் கருவிகள் மானிய விலையில் வழங்கப்படுகிறது.
கால்நடைகளின் உற்பத்தித்திறனுக்கு தீவனம் மற்றும் பசுந்தீவனம் மிகவும் அவசியமாகும். பால் உற்பத்தியைப் பெருக்குவதற்கு, கறவை மாடுகளுக்கு தேவையான அளவு பசுந்தீவனம் வழங்க வேண்டும்.
கால்நடைகளுக்கான மொத்த உற்பத்தி செலவினத்தில், 65- முதல் 70 சதவீதம் தீவனத்திற்காகவே செலவாகிறது. தீவன தேவை மற்றும் பசுந்தீவன உற்பத்திக்கும் இடையே மிகப்பெரிய இடைவெளி உள்ளது.
எனவே, தீவன பற்றாக்குறைக்கு தீர்வு காணும் வகையில், பசுந்தீவன உற்பத்தியை அதிகரிக்க, தமிழக அரசு, மாநில தீவன அபிவிருத்தி திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது.
இத்திட்டத்தின் கீழ், அரசு மானியத்துடன் கூடிய மின்சாரத்தால் இயங்கும் புல் நறுக்கும் கருவிகள் வழங்கப்படுகிறது. சிறு, குறு கால்நடை விவசாயியாக இருக்க வேண்டும். குறைந்தபட்சம் இரண்டு பெரிய கால்நடைகளை சொந்தமாக வைத்திருக்க வேண்டும்.
குறைந்தபட்சம் 0.25 ஏக்கர் நிலத்தில், கால்நடைத் தீவனப் பயிர் சாகுபடி செய்திருக்க வேண்டும். மின்சாரத்தால் இயங்கும் புல் நறுக்கும் இயந்திரத்தை நிறுவுவதற்கான இடத்தில் போதிய, மின் வசதி இருக்க வேண்டும்.
புல் நறுக்கும் இயந்திரத்தின் மொத்த விலையில், 50 சதவீதம் அல்லது ஒப்பந்தப்புள்ளி வாயிலாக நிர்ணயிக்கப்படும் பயனாளியின், பங்களிப்புத் தொகையைச் செலுத்த தயாராக இருக்க வேண்டும்.
தகுதியுள்ள பெண் விவசாயிகள், மாற்றுத்திறனாளிகள், திருநங்கைகள், ஆதரவற்ற விதவைகள் மற்றும் கணவரால் கைவிடப்பட்ட பெண்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும்.
இத்திட்டத்தில், பயன்பெற விருப்பமுள்ள கால்நடை வளர்ப்போர், அருகிலுள்ள கால்நடை உதவி மருத்துவர்களை அணுகலாம், என மாவட்ட கலெக்டர் தெரிவித்துள்ளார்.