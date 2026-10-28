/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/கொப்பரை விலை சரிவு விவசாயிகள் கவலை
UPDATED : அக் 27, 2026 05:41 PM
ADDED : அக் 27, 2026 05:36 PM
அ நிறம் | அளவு
பொங்கலுார்: கடந்த ஒரு வாரமாக பெய்து வரும் தொடர் மழையால் கொப்பரை உற்பத்தி முற்றிலும் முடங்கியுள்ளது.
தீபாவளி பண்டிகை நெருங்குவதால் எண்ணெய் நுகர்வு அதிகரித்து கொப்பரை விலை உயரும், தேங்காய்க்கு கூடுதல் விலை கிடைக்கும் என விவசாயிகள் எதிர்பார்த்திருந்தனர். கிலோ 170 ரூபாய் என உச்சம் தொட்ட கொப்பரை விலை தற்போது தொடர்ந்து இறங்குமுகமாக உள்ளது. இதனால் வியாபாரிகள் தேங்காய் விலையை குறைத்து கேட்கின்றனர். தற்போது தேங்காய் உற்பத்தி குறைந்துள்ள நிலையிலும் விலை சரிவை நோக்கி செல்வது தென்னை விவசாயிகளை கவலையடைய செய்துள்ளது.