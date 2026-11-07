பண்ணைக்குட்டையில் மீன் வளர்ப்பு: விவசாயிகளுக்கு மானியம்
பண்ணைக்குட்டையில் மீன் வளர்ப்பு: விவசாயிகளுக்கு மானியம்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:31 PM
ADDED : நவ 06, 2026 05:14 PM
உடுமலை: பல்நோக்கு பண்ணைக்குட்டை திட்டத்தின் கீழ், மீன் வளர்ப்பு மேற்கொள்ள அரசு மானிய உதவி வழங்குகிறது.
உள்நாட்டு மீன் உற்பத்தியை அதிகரிக்கவும், மீன் வளர்ப்பு வாயிலாக விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தினை உயர்த்திட மீன்குஞ்சுகள், மீன் தீவனம், உரங்கள், பண்ணைக் கருவிகள் மற்றும் பறவைகள் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் ஆகியவற்றின் செலவிற்காக, ஒரு பண்ணைக் குளத்திற்கு, ரூ.20 ஆயிரம் வீதம், 50 சதவீதம் உள்ளீட்டு மானியம் வழங்கப்படுகிறது.
மீன்வளர்ப்பு திட்டத்தில் பயன் பெற, நீர் ஆதாரத்திற்கான மாற்று அல்லது உறுதுணை ஆதாரம் உள்ள பயனாளிகளுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும்.
விண்ணப்பத்துடன் முகவரிச் சான்று, பண்ணை விபரங்கள், நில ஆவணங்கள் மற்றும் தொடர்புடைய இதர ஆவணங்கள் வழங்க வேண்டும்.
அதிகாரிகளின் கள ஆய்வுக்குப்பின், பயனாளிகளுக்கு மீன் குஞ்சுகள், மீன் தீவனம், உரங்கள் மற்றும் பசுமை நிழல்வலை, பறவைத்தடுப்பு வலை, குட்டை அடித்தளப்பூச்சு வசதிகள் தொடர்பான கொள்முதல் ரசீதுகள் சரிபார்க்கப்பட்டு, மானியத்தொகை வழங்கப்படும்.
விபரங்களுக்கு ஈரோடு மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறை உதவி இயக்குநர் அலுவலகம், மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலகம் கூடுதல் கட்டிடம், 7வது தளம், பெருந்துறை ரோடு, ஈரோடு என்ற முகவரியில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
மேலும், 0424 – 2221912; மொபைல் எண், 89037 46476 என்ற எண்ணிலும் தொடர்பு கொள்ளலாம்.