அறிவுக்கு விருந்து; ஆர்வத்துக்கு ஊக்கம்: ‘பட்டம்’ இதழ் தகவல் சுரங்கம்: மாணவர்கள் புகழாரம்
அறிவுக்கு விருந்து; ஆர்வத்துக்கு ஊக்கம்: ‘பட்டம்’ இதழ் தகவல் சுரங்கம்: மாணவர்கள் புகழாரம்
UPDATED : நவ 13, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 12, 2026 06:20 PM
திருப்பூர்: மாணவர்களின் வாசிப்பு ஆர்வத்தைத் துாண்டி, புத்தகங்களைக் கடந்து அறிவை வளர்த்துக்கொள்ள ஊக்குவிக்கும் வகையில், ‘தினமலர்’ நாளிதழின் ‘பட்டம்’ இதழும், ஸ்ரீ ஈஸ்வர் பொறியியல் கல்லுாரியும் இணைந்து நடத்தும் ‘பதில் சொல்; பரிசை வெல்’ மெகா வினாடி – வினா போட்டி, பள்ளிகளில் தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது.
கோவை, நீலகிரி மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த 160-க்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகள் பங்கேற்று வரும் இப்போட்டி, மங்கலம் கதிரவன் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியில் நேற்று நடந்தது. இதில் 60 மாணவர்கள் ஆர்வமுடன் பங்கேற்றனர். அதிக மதிப்பெண் பெற்ற 16 பேர், எட்டு அணிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு, மூன்று சுற்றுகளாகப் போட்டி நடத்தப்பட்டது.
இதில், ‘ஏ’ அணியைச் சேர்ந்த ஒன்பதாம் வகுப்பு மாணவர் இப்திகார், பிளஸ் 2 மாணவி தனுஸ்ரீ ஆகியோர் முதலிடம் பிடித்தனர். போட்டியில் பங்கேற்ற அனைவருக்கும் பள்ளித் தாளாளர் ஸ்ரீசரண்யா, முதல்வர் ஆனந்தகுமார் ஆகியோர் பதக்கம், சான்றிதழ் வழங்கிப் பாராட்டினர். சத்யா ஏஜென்சீஸ், ஸ்போர்ட்ஸ் ஹப் நிறுவனங்கள் பரிசுப் பொருட்களை வழங்குகின்றன.
வாசிப்பு ஆர்வம்
– ஸ்ரீசரண்யா, பள்ளித் தாளாளர்
பல தகவல்களை உள்ளடக்கியதாக பட்டம் இதழ் உள்ளது. போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகும் மாணவர்கள், இதிலிருந்து பல குறிப்புகளை எடுத்துக்கொள்கின்றனர். அறிவியல், கணிதம், தொழில்நுட்பம் மீதான ஆர்வத்தைத் துாண்டும் வகையில் கேள்வி – பதில் நிகழ்ச்சிகள் இடம்பெறுகின்றன. உலகளாவிய செய்திகள் முதல் உள்ளூர் தகவல்கள் வரை பல்வேறு விஷயங்கள் இடம்பெறுவது, மாணவர்களின் வாசிப்பு ஆர்வத்தை அதிகரிக்கிறது. போட்டித் தேர்வுகள், நேர்காணல்களுக்குத் தேவையான புதிய தகவல்களையும் மாணவர்கள் குறிப்பெடுத்துக் கொள்கின்றனர்.
அறியாத தகவல்கள்
– இப்திகார், மாணவர்
நான் வரலாற்றுப் பாடப்பிரிவில் படிக்கிறேன். பாடப்புத்தகங்களைக் கடந்து, வரலாறு தொடர்பான இதுவரை அறியாத பல தகவல்களை பட்டம் இதழ் வழங்குகிறது. வினாடி – வினாவில் கேட்கப்படும் கேள்விகள், அடுத்த கேள்வி என்னவாக இருக்கும் என்ற ஆர்வத்தைத் தூண்டுகின்றன.
புதுப்புது தகவல்கள்
– தனுஸ்ரீ மாணவி
நாட்டில் எத்தனையோ துறைகள் உள்ளன. ஒவ்வொரு துறையிலும் ஏராளமான விஷயங்கள், அவற்றின் செயல்பாடுகள் உள்ளன. விண்வெளி, அறிவியல், ஏ.ஐ., தொழில்நுட்பம் என வளர்ந்து வரும் துறைகள் குறித்தும், அவற்றின் எதிர்கால வளர்ச்சி குறித்தும் இதுவரை அறிந்திராத பல புதிய தகவல்களை பட்டம் இதழ் தெரிந்துகொள்ள உதவுகிறது.