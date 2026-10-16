நெருங்கும் பண்டிகைகள்: முக்கிய சந்திப்புகளில் நெரிசல்
நெருங்கும் பண்டிகைகள்: முக்கிய சந்திப்புகளில் நெரிசல்
UPDATED : அக் 15, 2026 10:39 PM
ADDED : அக் 15, 2026 10:34 PM
திருப்பூர்: பண்டிகைகள் நெருங்குவதால், திருப்பூர் மாநகரின் முக்கிய வீதிகள், சந்திப்புகளில் வழக்கத்தைவிட போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. நெரிசலைக் கட்டுப்படுத்த போக்குவரத்து போலீசார் முன்கூட்டியே கண்காணிப்பைத் தீவிரப்படுத்த வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
திருப்பூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் முன்புறம், தலைமை தபால் நிலைய சந்திப்பு, குமரன் நினைவிடம், பூ மார்க்கெட் சந்திப்பு, மத்திய பஸ் ஸ்டாண்ட் முன்புறம், புதுமார்க்கெட் வீதி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மாலை, இரவு நேரங்களில் வாகனங்கள் அணிவகுத்து நிற்கின்றன.
வரும் 19-ம் தேதி ஆயுதபூஜையும், இரு வாரங்களில் தீபாவளியும் வரவுள்ளதால், பொருட்கள் வாங்கவும், பல்வேறு தேவைகளுக்காகவும் பொதுமக்கள் நகருக்கு வரத் தொடங்கியுள்ளனர். இதனால் பண்டிகைக் கால நெரிசல் இப்போதே தலைகாட்டியுள்ளது.
தடை செய்யப்பட்ட நேரங்களில்கூட கனரக வாகனங்கள் தடையின்றி நகருக்குள் வந்து செல்வதே நெரிசலுக்கு முக்கியக் காரணம் என வாகன ஓட்டிகள் தெரிவிக்கின்றனர். பண்டிகைக் காலத்தில் நெரிசல் மேலும் அதிகரிக்கும் என்பதால், முக்கியச் சந்திப்புகளில் போக்குவரத்து போலீசாரை நிறுத்தி, கனரக வாகனங்களின் நடமாட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தி, போக்குவரத்தைச் சீரமைக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
திருப்பூர், ரயில்வே ஸ்டேஷன் முன் போக்குவரத்து நெரிசல் தொடர்ந்து ஏற்படுகிறது.