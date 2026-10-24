விழாக்காலம்! பாரம்பரிய பொரி உற்பத்தியுடன் துவக்கம்: மூலப்பொருள் விலை உயர்வால் கலக்கம்
விழாக்காலம்! பாரம்பரிய பொரி உற்பத்தியுடன் துவக்கம்: மூலப்பொருள் விலை உயர்வால் கலக்கம்
UPDATED : அக் 08, 2026 07:02 PM
ADDED : அக் 08, 2026 05:24 PM
உடுமலை: ஆயுதபூஜைக்காக, உடுமலை பகுதிகளில், பொரி உற்பத்தி தீவிரமடைந்துள்ளது; மூலப்பொருட்கள் விலை உயர்வு காரணமாக, ஒரு மூட்டைக்கு, ரூ.100 உயர்ந்துள்ளது.
உடுமலை, ஏரிப்பாளையம், மடத்துக்குளம் தாலுகா குமரலிங்கம், கொழுமம், பாப்பன்குளம் உட்பட பகுதிகளில் பாரம்பரியமான முறையில், பொரி உற்பத்தி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
நடப்பாண்டு, இன்னும் 10 நாளில் ஆயுதபூஜை, சரஸ்வதி பூஜை, விஜயதசமி வருகிறது. இதற்காக பூஜைகளில் முதலிடம் வகிக்கும் பொரி, இப்பகுதிகளிலுள்ள உற்பத்தி நிலையங்களில் உற்பத்தி தீவிரமடைந்துள்ளது.
இவை தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கும், கேரளா மாநிலத்திற்கும் விற்பனைக்கு செல்கிறது.
ஒரு மூட்டை ரூ.600
பொரி உற்பத்தியாளர் ராஜகோபால்சாமி கூறியதாவது:
பொரி உற்பத்திக்கு பயன்படுத்தப்படும் சிறப்பு ரக அரிசி, கர்நாடகா, மேற்கு வங்கம் ஆகிய மாநிலங்களிலிருந்து கொள்முதல் செய்யப்படுகிறது. மூலப்பொருட்களான, அரிசி, சர்க்கரை விலை, கிலோவுக்கு, 7 ரூபாய் வரை உயர்ந்துள்ளது.
அரிசியை நீரில் ஊற வைத்து, சூரிய ஒளியில் உலர வைத்து, சிறு குவியல்களாக குவித்து வைக்கப்படுகிறது.
பின்பு, அதில் உப்பு, சர்க்கரை, சமையல் சோடா மற்றும் ஆற்று மணல் ஆகியவை தேவைக்கு தகுந்த அளவில் சேர்த்து, ஒரு சில மணி நேரம் வைத்திருந்து, வறுப்பதற்கு தயார் செய்யப்படும்.
அதற்கு பின், தயார் செய்த அரிசியை, பொரி வறுக்கும் அடுப்புடன் கூடிய இயந்திரத்தில் கொட்டி, மூன்று முறை இடைவெளி விட்டு, வறுக்கப்பட்டு, பொரி உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.
இங்கு உற்பத்தியாகும் பொரி, பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கும், கேரளா மாநிலத்திற்கும் விற்பனைக்குச்செல்கிறது.
கடந்தாண்டுடன் ஒப்பிடுகையில், 8 கிலோ கொண்ட ஒரு மூட்டைக்கு, ரூ.100 உயர்ந்து, தற்போது, ஒரு மூட்டை, ரூ.600க்கு விற்கப்படுகிறது.
பாரம்பரியமாக மக்கள் பயன்படுத்தி வந்த பொரி பயன்பாடு குறைந்த நிலையில், விற்பனை சரிந்து, இத்தொழிலில் இருந்த குடும்பங்கள் மாற்றுத்தொழிலுக்கு சென்று விட்டனர்.
ஒரு சில குடும்பங்கள் மட்டும் பாரம்பரியமாக இத்தொழிலை செய்து வருகிறோம். விழாக்காலங்களில் மட்டும் விற்பனையாகிறது.
நடப்பாண்டு, ஒவ்வொரு நிறுவனங்களிலும், ஆயுத பூஜை விற்பனைக்காக, 20 முதல், 40 டன் வரை உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.
பாரம்பரிய முறையில் பொரி உற்பத்தி செய்யும் இத்தொழில் நலிவடைந்து வரும் இத்தொழிலை காக்க அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, தெரிவித்தனர்.
நவராத்திரி, சரஸ்வதி பூஜை, ஆயுத பூஜை, தீபாவளி என வரிசை கட்டும் விழாக்காலம், பாரம்பரிய பொரி உற்பத்தியுடன் உடுமலை பகுதியில் துவங்கியுள்ளது.