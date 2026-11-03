நிதிக்கணக்கில் சீரமைப்பு: நிறுவனத்துக்கு புதிய வரைமுறை: பெரிய பின்னலாடை நிறுவனங்கள் தயாராக வேண்டும்
நிதிக்கணக்கில் சீரமைப்பு: நிறுவனத்துக்கு புதிய வரைமுறை: பெரிய பின்னலாடை நிறுவனங்கள் தயாராக வேண்டும்
UPDATED : நவ 03, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 02, 2026 11:57 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் பின்னலாடை உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதி நிறுவனங்களின் நிதி அறிக்கை தயாரிப்பு முறையில், 2027 ஏப். 1 முதல் புதிய மாற்றம் அமலுக்கு வரவுள்ளது. இதற்காக முன்மொழியப்பட்டுள்ள புதிய கணக்கியல் தரமான 'இண்ட் ஏ.எஸ். 118' (Ind AS 118), நிறுவனங்களின் வருமானம், செலவினம் மற்றும் இயக்க லாபத்தை வெளிப்படுத்துவதில் புதிய அணுகுமுறையைக் கொண்டுவர உள்ளது என ஆடிட்டர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
பங்குச்சந்தைகளில் பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனங்கள் மற்றும் அவற்றின் குழும நிறுவனங்கள், 250 கோடி ரூபாய் அல்லது அதற்கு மேல் நிகர மதிப்பு கொண்ட பட்டியலிடப்படாத நிறுவனங்கள் மற்றும் அவற்றின் குழும நிறுவனங்கள், நிர்ணயிக்கப்பட்ட நிகர மதிப்பு வரம்புக்குள் வரும் வங்கி சாரா நிதி நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றுக்கு இந்தப் புதிய கணக்கியல் தரநிலைகள் பொருந்தும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நிதிநிலை அறிக்கையில்ஏற்படும் மாற்றங்கள்
புதிய நடைமுறையின்படி, லாபம் மற்றும் நஷ்ட கணக்கில் இடம்பெறும் வருமானம் மற்றும் செலவினங்கள், செயல்பாட்டுப் பிரிவு, முதலீட்டுப் பிரிவு, நிதிசார் பிரிவு, வருமான வரிப் பிரிவு, நிறுத்தப்பட்ட செயல்பாட்டுப் பிரிவு என ஐந்து பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தப்பட வேண்டும்.
நிறுவன நிர்வாகம் தனது செயல்திறனை விளக்குவதற்குப் பயன்படுத்தும் அளவீடுகள் எவ்வாறு கணக்கிடப்பட்டன என்பதையும் நிதி அறிக்கையுடன் சேர்த்து வெளிப்படுத்த வேண்டும்.
தற்போது நிறுவனங்கள் செலவுகளை அவற்றின் இயல்பின் அடிப்படையில் கணக்கிட்டு வருகின்றன. புதிய விதிமுறையின்படி, செயல்பாட்டுச் செலவுகளை அவற்றின் தன்மை, செயல்பாடு அல்லது இரண்டின் அடிப்படையில், அதிக பயனுள்ளதாகவும் தெளிவாகவும் வகைப்படுத்தி வெளிப்படுத்த வேண்டும்.
இதனால், அனைத்து நிறுவனங்களிலும் செயல்பாட்டு லாபம் மற்றும் வட்டி, வரி, தேய்மானம் ஆகியவற்றுக்கு முந்தைய வருவாய்ஆகியவற்றை ஒரே சீரான முறையில் வெளிப்படுத்த முடியும். இதனால் நிறுவனங்களின் நிதிச் செயல்திறனை ஒப்பிட்டுப் பார்ப்பது எளிதாகும்.
வங்கிகள், முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் நிதிநிலை அறிக்கைகளைப் பயன்படுத்துவோர் நிறுவனங்களின் செயல்பாட்டையும் நிதி நிலவரத்தையும் தெளிவாகப் புரிந்துகொள்ள முடியும்.
இதற்கேற்ப நிறுவனங்கள் தங்களது கணக்கியல் நடைமுறைகள் மற்றும் நிர்வாகக் கட்டமைப்பில் தேவையான மாற்றங்களைச் செய்துகொள்ள வேண்டியிருக்கும்.
மாற்றத்துக்கு ‘மாற’ வேண்டும்
பின்னலாடை உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதி நிறுவனங்களின் நிதி அறிக்கை தயாரிப்பில் புதிய மாற்றம் வரவுள்ளது. 2027 ஏப். 1 முதல் அமலுக்கு வரவுள்ள புதிய கணக்கியல் தரநிலையான indAS 118 வாயிலாக, வருமானம், செலவினம், இயக்க லாபம் ஆகியவற்றை வெளிப்படுத்துவதில் புதிய அணுகுமுறை அறிமுகமாகிறது.
இந்த மாற்றம் திருப்பூரில் இயங்கும் அனைத்து நிறுவனங்களுக்கும் பொருந்தாது. இருப்பினும், ஏறத்தாழ, 10 சதவீத பெரிய நிறுவனங்கள் இதற்காக முன்கூட்டியே தயாராக வேண்டியிருக்கும். எனவே, திருப்பூர் நிறுவனங்கள் தங்களது ஆடிட்டர்களுடன் ஆலோசித்து, புதிய நடை முறைக்கு ஏற்பத் தேவையான முன்னேற்பாடுகளைச் செய்துகொள்ள வேண்டும்.
– பிரபு செந்தில், ஆடிட்டர்.