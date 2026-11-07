தீ விபத்தில்லா தீபாவளி பண்டிகை போலீசார் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி
தீ விபத்தில்லா தீபாவளி பண்டிகை போலீசார் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி
UPDATED : நவ 06, 2026 07:41 PM
ADDED : நவ 06, 2026 07:32 PM
அவிநாசி: தீ விபத்தில்லா தீபாவளியை கொண்டாட பள்ளி மாணவர்களுடன் அவிநாசி போலீசார் இணைந்து விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடத்தினர்.
அவிநாசி போலீஸ் உட்கோட்டத்திற்குட்பட்ட பகுதிகளில், பாதுகாப்பாக தீபாவளியை கொண்டாடும் வகையில், ‘தீ விபத்தில் தீபாவளி பண்டிகை’ என்ற தலைப்பில் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடந்தது.
அவிநாசி அருகே ஆட்டையாம்பாளையத்தில் கொங்கு கல்வி நிலைய பள்ளி மாணவர்களுடன் இணைந்து நடந்த இந்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிக்கு, டி.எஸ்.பி. சங்கவி தலைமை வகித்தார். இன்ஸ்பெக்டர் நவநீதகிருஷ்ணன், எஸ்.ஐ.,கள் வேலுசாமி, பத்மாவதி, பழனியம்மாள் மற்றும் போலீசார் பங்கேற்றனர். ‘வெடி வைக்கும் போது தண்ணீர் பக்கெட்டை பக்கத்தில் தயாராக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். வெடிக்காத பட்டாசுகளை கையில் எடுக்கக் கூடாது. குழந்தைகள் மற்றும் சிறுவர்கள் பட்டாசு வெடிக்கும் போது பெற்றோர் உடன் இருக்க வேண்டும்,’
முன்னதாக, கொங்கு கல்வி நிலைய பள்ளி மாணவர்கள் பங்கேற்ற விழிப்புணர்வு ஊர்வலம், ஆட்டையாம்பாளையம் பகுதியில் நடைபெற்றது.