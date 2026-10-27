/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/பட்டாசு கடை உரிமம் அவகாசம் நீட்டிப்பு
UPDATED : அக் 27, 2026 07:26 PM
ADDED : அக் 27, 2026 07:26 PM
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திருப்பூர்: திருப்பூர் மாவட்டத்தில் தற்காலிக பட்டாசு கடைகள் அமைப்பதற்கான உரிமம் பெற விண்ணப்பிக்கும் கால அவகாசம், வரும் 31-ம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, திருப்பூர் மாநகர போலீஸ் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பகுதிகள் தவிர்த்து, மாவட்டத்தின் ஊரகப் பகுதிகளில் தற்காலிக பட்டாசு கடைகள் அமைக்க கடந்த செப். 21-ம் தேதி முதல் விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டு வருகின்றன. இதற்கு அக். 18-ம் தேதி கடைசி நாளாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. தற்போது இந்த அவகாசம் அக். 31-ம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
தற்காலிக பட்டாசு கடை உரிமம் பெற விரும்புவோர், இ-சேவை மையங்கள் வாயிலாக வரும் 31-ம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என, கலெக்டர் மனிஷ் நாரணவரே தெரிவித்துள்ளார்.