இந்தாண்டு விபத்தில்லா தீபாவளி தீயணைப்புத்துறையினர் நிம்மதி
இந்தாண்டு விபத்தில்லா தீபாவளி தீயணைப்புத்துறையினர் நிம்மதி
UPDATED : நவ 10, 2026 09:50 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:47 AM
திருப்பூர்: தொழில் நகரமான திருப்பூரில், நேற்று முன்தினம் தீபாவளி பண்டிகை கோலாகலமாக, ஊரெங்கும் உற்சாகத்துடன் கொண்டாடப்பட்டது. பண்டிகையின்போது, பொதுமக்கள் பட்டாசு வெடித்ததில் அசம்பாவிதங்களோ, தீ விபத்துகளோ எங்கும் ஏற்படவில்லை என, தீயணைப்புத்துறையினர் திருப்தி தெரிவித்துள்ளனர்.
‘பண்டிகைக்கு முன் பள்ளி, கல்லுாரிகள், பொதுமக்கள் அதிகம் கூடும் பகுதிகளில் தீயணைப்புத்துறை சார்பில் தீ பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.
இதன் பயனாக, பொதுமக்கள் பட்டாசு வெடிக்கும் போது, உரிய பாதுகாப்பு வழிமுறைகளை பின்பற்றி மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட்டனர், என தீயணைப்புத்துறையினர் தெரிவித்தனர்.
அதோடு, பண்டிகை கால பணிகளுக்காக வழக்கமான ‘ஷிப்ட்’ முறையுடன், அனைத்துத் தீயணைப்பு நிலையங்களிலும், தீயணைப்பு வீரர்கள் சுழற்சி முறையில், 24 மணி நேர கண்காணிப்பிலும், தயார் நிலையிலும் பணியில் இருந்தனர்.
தீயணைப்புத்துறையினரின் பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கை ஏற்பாடுகள், விழிப்புணர்வு பிரசாரங்கள் காரணமாக, ‘விபத்தில்லா தீபாவளி’ சாத்தியமானது. இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.