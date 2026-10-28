ஆக்கிரமிப்பில் ஓடை; ஊருக்குள் வெள்ள அபாயம்

UPDATED : அக் 27, 2026 08:08 PM
ADDED : அக் 27, 2026 08:06 PM
பல்லடம்: பல்லடம் அருகே ஆறுமுத்தாம்பாளையத்தில், குப்பை, கழிவுகளைக் கொட்டி நீரோடை ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளதால், மழைநீர் செல்வது தடைபட்டுள்ளது. இதனால், நிலத்தடி நீர் மாசடைவதுடன், மழைநீர் ஊருக்குள் புகும் அபாயமும் ஏற்பட்டுள்ளது.
பல்லடம் வட்டாரத்தில் சமீபத்திய மழையால், நீண்டகாலமாக வறண்டு கிடந்த குளம், குட்டைகள் நிரம்பி வருகின்றன. இவற்றுக்கு மழைநீரைக் கொண்டு சேர்க்கும் நீர்வழிப்பாதைகள் ஆக்கிரமிப்புகளால் முடக்கப்படுவது, நீர்நிலைகள் நிரம்புவதற்குத் தடையாக உள்ளது.
காளிவேலம்பட்டி, மாணிக்காபுரம், கல்லம்பாளையம், அறிவொளி நகர் வழியாக ஆறுமுத்தாம்பாளையம் வரும் நீரோடை, கரைப்புதூர் வழியாக நொய்யல் ஆற்றைச் சென்றடைகிறது. ஆனால், அறிவொளி நகர் - ஆறுமுத்தாம்பாளையம் சாலையோரம் உள்ள ஓடையின் ஒரு பகுதியில் குப்பை, கழிவுகள் மலைபோல் கொட்டப்பட்டுள்ளதால், மழைநீர் தொடர்ந்து செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
இதனால், மழைநீருடன் கழிவுகளும் கலந்து நிலத்தடி நீர் மாசடையும் அபாயம் உள்ளது. நீரோடை தடையின்றி இருந்தால்தான் வழித்தடங்களில் உள்ள குளம், குட்டைகள் நிரம்பி விவசாயமும் நிலத்தடி நீராதாரமும் மேம்படும்.
நீண்டகாலமாக நீடிக்கும் இந்த ஆக்கிரமிப்பைக் கண்டுகொள்ளாமல் வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் இருப்பது ஏன் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. இதே நிலை தொடர்ந்தால், நீரோடை முழுமையாக ஆக்கிரமிக்கப்படுவதுடன், மழைநீர் திசைமாறி குடியிருப்புப் பகுதிகளுக்குள் புகும் அபாயமும் உள்ளது. எனவே, அதிகாரிகள் உடனடியாக ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி, நீரோடையைச் சீரமைக்க வேண்டும்.
நீரோடை ஆக்கிரமிக்கப்பட்டதால் தண்ணீர் செல்ல வழி இல்லாமல் குளம் போல் தேங்கி நிற்கும் மழை நீர்.