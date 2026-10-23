/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/பஞ்சலிங்கம் அருவியில் வெள்ளப்பெருக்கு
ADDED : அக் 22, 2026 05:46 PM
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உடுமலை: உடுமலை அருகேயுள்ள திருமூர்த்திமலை பஞ்சலிங்கம் அருவியில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டதால், சுற்றுலா பயணியர் செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டது.
உடுமலை அருகேயுள்ள திருமூர்த்திமலைப்பகுதிகளில், நேற்று (அக்.,21) பெய்த கன மழை காரணமாக, மலைமேலுள்ள பஞ்சலிங்கம் அருவியில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.
அருவியில் நீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டுவதால், பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு கருதி இன்று (அக்.,22) அருவிக்கு செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டு, கோவில் ஊழியர்கள் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
மலையடிவாரத்தில் தோணியாற்றின் கரையில் அமைந்துள்ள அமணலிங்கேஸ்வரர் கோவிலில், வெள்ள பாதிப்பு இல்லாததால், சுவாமி தரிசனத்திற்கு வழக்கம் போல் பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்பட்டனர்.