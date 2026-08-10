சாமளாபுரத்தில் நொய்யல் சீராகிறது

UPDATED : ஆக 09, 2026 05:12 PM
ADDED : ஆக 09, 2026 05:11 PM
திருப்பூர்:சாமளாபுரம் முதல் மங்கலம் வரையிலான நொய்யல் ஆற்றின் நீர்வழிப் பாதையைச் சீரமைத்துத் துார்வாரும் பணி முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகிறது.
உதயம் பவுண்டேஷன் ஒருங்கிணைப்பில், சோமனுார் டெக்ஸ்சிட்டி ரோட்டரி, திருப்பூர் மேற்கு ரோட்டரி மற்றும் வனம் இந்தியா பவுண்டேஷன் ஆகிய தன்னார்வ அமைப்புகள் கைகோர்த்து இப்பணியை முன்னெடுத்துள்ளன. அடர்ந்த சீமைக்கருவேல புதர்களாலும், ஆக்கிரமித்துள்ள ஆகாயத்தாமரைகளாலும் தளர்ந்துபோன நொய்யலின் கரைகளைப் பலப்படுத்தி, நீர் தடங்கலின்றி சீறிப்பாய வழிவகை செய்யப்படவுள்ளது.
சாமளாபுரத்தில் இருந்து சுத்தம் செய்யும் பணிகள் நேற்று துவங்கியுள்ளது. உதயம் பவுண்டேஷன், சோமனுார் டெக்ஸ்சிட்டி ரோட்டரி சார்பில் இப்பணி நடக்கிறது. பணியை சூலுார் எம்.எல்.ஏ. சுகுமார், கருமத்தம்பட்டி நகராட்சித் தலைவர் மனோகரன், போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் நவநீத கிருஷ்ணன், சாமளாபுரம் பேரூராட்சித் தலைவர் (பொறுப்பு) வரதராஜன் மற்றும் ரோட்டரி நிர்வாகிகள் பங்கேற்றுத் தொடங்கி வைத்தனர்.
முதற்கட்டமாக ஆகாயத்தாமரைகள் அகற்றப்பட்டு, தொடர்ந்து மரங்களும் புதர்களும் முற்றிலும் களையப்பட்டு ஆற்றுப்படுகை துார்வாரப்பட உள்ளது. மீண்டும் ஒரு முறை நொய்யல் ஆறு தனது பழைய கம்பீரத்தோடும், தடையற்ற நீர்வரத்தோடும் உயிர்பெற்று ஓடும் என்ற நம்பிக்கையை இந்நிகழ்வு அப்பகுதி மக்களிடையே ஏற்படுத்தியுள்ளது.