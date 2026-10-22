கல்வி விருட்சமாக கம்பீரத்துடன் ஏ.வி.பி. கல்வி நிறுவனம்
கல்வி விருட்சமாக கம்பீரத்துடன் ஏ.வி.பி. கல்வி நிறுவனம்
UPDATED : அக் 09, 2026 08:48 AM
ADDED : அக் 09, 2026 04:25 AM
திருப்பூரின் கல்வி வரலாற்றில் 36 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பயணித்து வரும் ஏ.வி.பி. கல்வி நிறுவனம், இன்று 9,000-க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களின் கனவுகளைத் தாங்கி நிற்கும் ஆலமரமாக வளர்ந்திருக்கிறது. ஏ.வி.பழனிச்சாமி கவுண்டரின் நினைவாக பி.அருள்ஜோதி தொடங்கிய இந்தப் பயணம், காலத்துக்கேற்ப தன்னைப் புதுப்பித்துக்கொண்டே வருகிறது.
21-ம் நுாற்றாண்டின் கல்வித் தேவையை உணர்ந்து கணினிமயமாக்கப்பட்ட வகுப்பறைகளுடன் இயங்கும் ஏ.வி.பி. டிரஸ்ட் பப்ளிக் சீனியர் செகண்டரி பள்ளியுடன், 2026-ல் தொடங்கப்பட்ட ஏ.வி.பி. குளோபல் ஸ்கூல் புதிய பாதையைத் திறந்திருக்கிறது. CISCE கல்விக் கட்டமைப்பின் வலிமையையும், வால்டோர்ஃப் கல்விமுறையின் மனிதநேய அணுகுமுறையையும் இணைத்து, குழந்தையின் தனித்திறனைக் கண்டறியும் கல்விச் சூழல் இங்கு உருவாக்கப்படுகிறது.
கல்வி என்பது மதிப்பெண்களில் மட்டும் இல்லை. இசை, பரதம், நடனம், வில்வித்தை, ஸ்கேட்டிங், டேக்வாண்டோ, யோகா, தியானம், பல்வேறு விளையாட்டுகள் என மாணவர்களின் விருப்பத்தையும் திறமையையும் கண்டறிந்து வளர்க்கும் பயிற்சிகளும் வழங்கப்படுகின்றன. “மனிதனுடைய முழுத் திறமைகளின் வெளிப்பாடே உண்மையான கல்வி” என்ற காந்தியின் சிந்தனை, இப்பயணத்தின் அடித்தளமாக இருக்கிறது.
இன்றைய உலகில் ஒரு படிப்பு எந்த வேலைவாய்ப்பைத் தரும் என்ற கேள்வியும் முக்கியமாகிவிட்டது. அதனால் பள்ளிப் பருவத்திலேயே தொழில்துறை, சி.ஏ., ஐ.டி. உள்ளிட்ட துறைகளுக்கான அறிமுகப் பயிற்சிகளும், உயர்கல்விக்கான வழிகாட்டுதல்களும் வழங்கப்படுகின்றன. அதே நேரத்தில், போதைப்பழக்கம், சமூக வலைதளங்களின் தவறான பயன்பாடு போன்றவற்றிலிருந்து மாணவர்களைப் பாதுகாக்கும் விழிப்புணர்வுக்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது.
இந்தக் கல்விப் பயணத்தின் மற்றொரு முக்கிய அத்தியாயம் திருமுருகன் பூண்டியில் இயற்கைச் சூழலில் அமைந்துள்ள ஏ.வி.பி. கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரி. 2015-ல் தொடங்கப்பட்ட இக்கல்லுாரியில் இளங்கலை, முதுகலை மற்றும் ஆராய்ச்சிப் படிப்புகள் வழங்கப்படுகின்றன. ஐ.எஸ்.ஓ. தரச்சான்றிதழ், நாக் அமைப்பின் 'ஏ' அங்கீகாரம், 10 ஆண்டுகளுக்கான தன்னாட்சி அந்தஸ்து என கல்வித் தரத்திலும் கல்லுாரி தனித்த அடையாளத்தைப் பெற்றுள்ளது.
பல்கலைக்கழகத் தரவரிசையில் 130 மாணவர்கள் இடம்பிடித்ததும், 13 தங்கப் பதக்கங்கள் பெற்றதும், வேலைவாய்ப்புக்கான பயிற்சிகள் மற்றும் பன்னாட்டு நிறுவனங்களில் பணியாற்றும் வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்பட்டிருப்பதும், ஏ.வி.பி.யின் கல்விப் பயணத்துக்கு வலிமை சேர்க்கின்றன.
ஒரு பள்ளி என்பது பாடம் சொல்லும் இடம் மட்டுமல்ல; ஒரு குழந்தையின் கனவுக்கு வடிவம் கொடுக்கும் இடம். அந்தக் கனவுகள் நாளைய சாதனைகளாக மாற வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன், கல்வியையும் திறமையையும் ஒழுக்கத்தையும் இணைத்து பயணிக்கிறது ஏ.வி.பி. கல்வி நிறுவனம்.
ஒரு விதை மரமாகி, மரம் ஆலமரமாகி, அதன் நிழலில் பல தலைமுறைகள் வளர்வதைப் போல… ஏ.வி.பி.யின் கல்விப் பயணமும் தொடர்ந்து விரிகிறது.
கார்த்திகேயன், சேர்மன், ஏ.வி.பி. கல்விக்குழுமம்