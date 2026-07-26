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உணவு விற்பனை விதிமீறல்கள்: அதிகாரிகள் அதிரடி அவசியம்

உணவு விற்பனை விதிமீறல்கள்: அதிகாரிகள் அதிரடி அவசியம்

UPDATED : ஜூலை 26, 2026 11:27 PM

ADDED : ஜூலை 26, 2026 11:24 PM

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UPDATED : ஜூலை 26, 2026 11:27 PM ADDED : ஜூலை 26, 2026 11:24 PM

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திருப்பூர்:திருப்பூரில் அதிகளவில் வசிக்கும் வெளிமாவட்ட, வெளிமாநில தொழிலாளர்கள் ஓட்டல்கள், பேக்கரிகள், டீக்கடைகள், தள்ளுவண்டி கடைகளையே பெரிதும் நம்பியுள்ளனர். ஆனால், சுகாதாரமற்ற இடங்களில் உணவு விற்பனை, செய்தித்தாளில் பலகாரங்களை பொட்டலமிடுதல், திறந்த நிலையில் உணவுப் பொருட்களை விற்பனை செய்தல், இனிப்புகளில் அதிகளவு செயற்கை நிறமிகள் பயன்படுத்துதல், பழைய எண்ணெயை மீண்டும் பயன்படுத்துதல், தடை செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக்கில் சூடான உணவு, டீ வழங்குதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு விதிமீறல்கள் தொடர்கின்றன.

சமீபத்தில் மாவட்டம் முழுவதும் உணவு பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் நடத்திய ஆய்வில், 42 கடைகளில் விதிமீறல்கள் கண்டறியப்பட்டன. செய்தித்தாளில் எண்ணெய் பலகாரங்களை வழங்கிய 37 கடைகளுக்கு 37 ஆயிரம் ரூபாய்; தடை செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் பயன்படுத்திய 5 கடைகளுக்கு 25 ஆயிரம் ரூபாய் என, மொத்தம் 62 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.

திருப்பூர் நுகர்வோர் நல முன்னேற்ற சங்கத் தலைவர் சரவணன் கூறுகையில், ''புகார் அளித்த பிறகே நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவது வருத்தமளிக்கிறது; தொடர் ஆய்வுகள் மற்றும் கடும் அபராத நடவடிக்கைகள் இல்லாததே விதிமீறல்கள் அதிகரிக்க காரணம். மாவட்டம் முழுவதும் உணவு நிறுவனங்கள், ஓட்டல்கள், பேக்கரிகள், டீக்கடைகளில் தொடர்ந்து திடீர் ஆய்வு நடத்தி, அனைவருக்கும் பாதுகாப்பான, சுகாதாரமான உணவு கிடைப்பதை அதிகாரிகள் உறுதி செய்ய வேண்டும்'' என்றார்.

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