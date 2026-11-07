வனக்கல்லுாரி மாணவர்கள் உடுமலையில் களப்பயணம்

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ADDED : நவ 05, 2026 04:44 PM
உடுமலை: வெண்பட்டுக்கூடு வளர்ப்பு தொழில்நுட்பங்கள் குறித்து, வனக்கல்லுாரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவன மாணவர்கள் உடுமலை பகுதியில் பயிற்சி பெற்றனர்.
மேட்டுப்பாளையம் வனக்கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் பட்டுப்புழு வளர்ப்புத் துறையைச் சேர்ந்த ஊரக பட்டுப்புழு வளர்ப்பு கள அனுபவத்திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, மாணவர்கள் உடுமலை, சுல்தான்பேட்டை பகுதியில் களப்பயணம் செய்தனர்.
பட்டு வளர்ச்சித்துறை உதவி ஆய்வாளர் முருகன், கூட்டுப்புழு சந்தையின் செயல்பாடுகள், உயிரியல் கட்டுப்பாட்டு அலகின் முக்கியத்துவம் மற்றும் மல்பெரி சாகுபடி முறைகள் குறித்து மாணவர்களுக்கு விரிவாக விளக்கமளித்தார்.
கூட்டுப்புழுக்களை விற்பனை செய்வதற்கான நடைமுறைகள், வளர்ப்பாளர்கள் மற்றும் பட்டு நூல் தயாரிப்பாளர்களுக்கு இடையிலான சந்தைத்தொடர்பு மற்றும் தரமான கூட்டுப்புழுக்களின் முக்கியத்துவம் குறித்து மாணவர்கள் கேட்டறிந்தனர்.
ரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகளின் பயன்பாட்டைக் குறைத்து, சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த முறையில் பட்டுப்புழு வளர்ப்பை மேற்கொள்வதில், உயிரியல் கட்டுப்பாட்டு முறைகளின் பங்கு குறித்தும் மாணவர்களுக்கு விளக்கமளிக்கப்பட்டது.