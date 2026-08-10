ஆசிரியர்களிடம் ஆசி பெற்ற முன்னாள் மாணவர்கள்

UPDATED : ஆக 09, 2026 06:55 PM
ADDED : ஆக 09, 2026 06:40 PM
பல்லடம்:பல்லடம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் 1988-90-ம் ஆண்டு பிளஸ் -2 படித்த முன்னாள் மாணவ, மாணவியர் 36 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் ஒன்று கூடி, பள்ளி நாட்களை அப்படியே மீட்டெடுத்தனர்.
பல்லடம் அரசு கல்லுாரி வளாகத்தில் நடைபெற்ற சந்திப்பில், ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர்கள் தங்கவேல், பாண்டியன், சின்னத்தம்பி, லோகநாயகி, ருக்மணி ஆகியோர் முன்னிலையில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து, வருகைப் பதிவு என வகுப்பறை சூழலே மீண்டும் உருவாக்கப்பட்டது. ஒவ்வொருவரும் தங்களை அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டு, பள்ளிக்கால நினைவுகளை பகிர்ந்தனர்.
உருக்கமான தருணமாக, முன்னாள் ஆசிரியர்களின் காலில் விழுந்து மாணவர்கள் ஆசி பெற்றனர். சென்னை, கோவை, சேலம், திருப்பூர், வால்பாறை உள்ளிட்ட பல பகுதிகளில் இருந்து வந்திருந்த முன்னாள் மாணவர்கள், இனி ஆண்டுதோறும் இதுபோன்ற சந்திப்பை நடத்த முடிவு செய்தனர். 36 ஆண்டுகள் கடந்தாலும், பள்ளி நினைவுகளும் ஆசிரியர்களின் அன்பும் மாறவில்லை என அவர்கள் நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தனர்.
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