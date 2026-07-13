மோசடி 'ஸ்கெட்ச்' பயங்கரம்! பின்னலாடைத் துறை 'அலர்ட்'
மோசடி 'ஸ்கெட்ச்' பயங்கரம்! பின்னலாடைத் துறை 'அலர்ட்'
UPDATED : ஜூலை 13, 2026 04:54 AM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 04:44 AM
திருப்பூர்: உழைப்பையும் நாணயத்தையும் மட்டுமே மூலதனமாகக் கொண்டு, உலக ஜவுளி வரைபடத்தில் தனக்கென ஒரு தனி சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்கிய பெருமை திருப்பூருக்கு உண்டு. ஆனால், இன்று ஒட்டுமொத்த நகரின் உழைப்பைச் சுரண்டுவதற்கென்றே ஏமாற்றுப் பேர்வழிகள் திட்டமிட்டுப் புதுப்புது 'ஸ்கெட்ச்'களை அரங்கேற்றி வருகின்றனர். விசிட்டிங் கார்டு காட்டி பழகும் ஆரம்பகால அறிமுகம் முதல், ஆன்லைன் பேமென்ட்களில் நடக்கும் நவீன தில்லுமுல்லுகள் வரை திருப்பூரின் பின்னலாடை உற்பத்தியாளர்களை மோசடிகள் நிலைகுலைய வைக்கின்றன.
நான் உங்களை மும்பை எக்ஸ்போல சந்திச்சனே! என்று விசிட்டிங் கார்டைக் காட்டி, இன்முகத்தோடு அறிமுகமானான் பூபேஷ் (பெயர் மாற்றப்பட்டுள்ளது).
சென்னை வர்த்தகர் என்று ஆசை காட்டி, திருப்பூரின் இளம் தொழில்முனைவோர் ஒருவரிடம் 4 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள ஆடைகளை வாங்கிவிட்டு, அப்படியே 'அபேஸ்' செய்துவிட்டான். மீண்டும் அவனை வர்த்தக ஆசை காட்டி வரவழைத்து கையும் களவுமாகப் பிடித்தபோது, 100-க்கு அழைத்து போலீசாரிடம் தன்னை மிரட்டுவதாக நாடகமாடினான்.
காவல்நிலையம் சென்றும் இரவு வரை எப்.ஐ.ஆர். பதியப்படவில்லை; மறுநாள் காசோலை தருவதாக கூறிவிட்டு தப்பிவிட்டான். இப்படித்தான் திருப்பூரின் குறு, சிறு உற்பத்தியாளர்கள், குறிப் பாக இளம் முதலீட்டாளர்கள், ஏமாற்றுப் பேர்வழிகளிடம் அன்றாடம் ஏமாந்து நிற்கிறார்கள்.
இந்த ஒற்றைச் சம்பவம், திருப்பூரைச் சுற்றிப் பின்னப்பட்டுள்ள பிரம்மாண்ட மோசடி வலையின் ஒரு சிறிய கண்ணி மட்டுமே. உழைப்பையும் நாணயத்தையும் மட்டுமே மூலதனமாகக் கொண்டு 'டாலர் சிட்டி'யை உருவாக்கிய திருப்பூர் தொழில்துறையினர், இன்று நவீன வர்த்தக மோசடி யுத்திகளில் சிக்கித் தவித்து வருகின்றனர். துல்லியமான பில்கள் இல்லாததால் சட்டரீதியான 'ஆர்பிட்ரேஷன் கவுன்சில்' மூலமும் இவர்களால் பணத்தை மீட்க முடிவதில்லை.
திருப்பூரின் கண்ணியத்தைக் காக்கவும், உழைப்பு சுரண்டும் கும்பலை ஒடுக்கவும், சூரத்தில் இருப்பது போல பிரத்யேக 'டெக்ஸ்டைல் கிரைம்' போலீஸ் ஸ்டேஷன் உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்பது திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர் சங்கத்தினரின் கோரிக்கையாக இருக்கிறது. இதையொத்து தென்னிந்திய பனியன் உற்பத்தியாளர் சங்கம்(சைமா) உள்ளிட்ட சங்கங்களும் கருத்து தெரிவித்துள்ளன.
விசிட்டிங் கார்டு மோசடி
வடமாநிலங்களில் நடக்கும் பிரம்மாண்ட ஜவுளித் தொழில் கண்காட்சிகளில் பங்கேற்கும் திருப்பூர் உற்பத்தியாளர்களை இந்த கும்பல் முதலில் நோட்டமிடுகிறது. அங்கு வினியோகிக்கப்படும் விசிட்டிங் கார்டுகளைச் சேகரித்துக் கொண்டு, சில வாரங்கள் கழித்துத் திருப்பூர் தேடி வந்து பழைய அறிமுகம் போலப் பேசி, ஆர்டர்களை அள்ளிச் சென்று ஏமாற்றத் தொடங்குகின்றனர்.
'நம்பிக்கை' வலை
தொடக்கத்தில் வரும் புதிய ஏஜென்ட்கள் மிகக் குறைந்த அளவிலான ஆடைகளை மட்டுமே ஆர்டர் செய்கின்றனர். வாங்கிய பொருட்களுக்கான தொகையை மிகத் துல்லியமாக, உடனுக்குடன் ரொக்கமாகவோ அல்லது ஆன் லைனிலோ செலுத்தி உற்பத்தியாளரிடம் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையை உருவாக்குகின்றனர். அந்த நம்பிக்கையே பின்னர் பெரிய மோசடிக்கு அடித்தளமாகிறது.
பம்பர் ஆர்டர்
முந்தைய சிறு வர்த்தகங்கள் மூலம் அசாத்திய நம்பிக்கை ஏற்பட்டவுடன், அந்த வர்த்தகர்கள் திடீரென ஐந்து லட்சம் ரூபாய்க்கும் அதிகமாக, பெரிய அளவிலான 'பம்பர்' ஆர்டர்களைக் கொடுப்பர். ஆடை லோடு ஏறிச் சென்றவுடன், மொத்தத் தொகையையும் சுருட்டிக்கொண்டுபோனை 'சுவிட்ச் ஆப்' செய்துவிட்டு நிரந்தரமாக மறைவர்.
தொடர் மோசடி
ஒரு உற்பத்தியாளரை ஏமாற்றிவிட்டு ஓடும் கும்பல், அத்துடன் திருப்பூரை விட்டு வெளியேறுவதில்லை. அதே ஊருக்குள், மற்றொரு வீதியில் இருக்கும் வேறு ஒரு இளம் தொழில்முனைவோரைத் தேடிச் சென்று, இதே பாணியில் புதிய வலை விரித்து அவரிடமும் பல லட்சங்களைச் சுருட்டும் சுழற்சி முறை ஏமாற்று வேலையைத் தொடர்கிறார்கள்.
போலிக் காசோலை
ஆர்டர் எடுத்த ஆடைகளுக்குப் பணத்திற்குப் பதிலாக, பெரிய நிறுவனங்களின் பெயரிலான காசோலைகளை வர்த்தகர்கள் தைரியமாக வழங்குவர். கணக்கில் பணம் இல்லாமல் அந்த 'செக் பவுன்ஸ்' ஆகும்போது, சட்டப் போராட் டங்களுக்குள் குறு, சிறு உற்பத் தியாளர்களை இழுத்துவிட்டு, பல ஆண்டுகள் அலைய விடுகின்றனர்.
ஜி.எஸ்.டி எஸ்கேப்
சில உள்ளூர் மற்றும் வெளிமாநில இடைத்தரகர்கள் ஜி.எஸ்.டி வரி பில்கள் இல்லாமல் வர்த்தகம் செய்யலாம் என ஆசை காட்டுவர். வரியைச் சேமிக்க நினைக்கும் சில உற்பத்தியாளர்கள், முறையான ஆவணங்கள் இல்லாமல் ஆடைகளை அனுப்பிவிட்டு, பின்னர் சட்டப்படி போலீசில் புகார் கூட அளிக்க முடியாமல் தங்களின் மொத்த முதலீட்டையும் இழக்கின்றனர்.
இப்படியும் தில்லுமுல்லு
ஆடைகளை வடமாநிலங்களுக்கு அனுப்பும்போது, கடத்தல் கும்பல் ரகசியக் கூட்டணி வைத்துக் கொள்கிறது. பில்லில் குறிப்பிட்ட முகவரிக்குச் சரக்குகளைக் கொண்டு சேர்க்காமல், வழியிலேயே வேறு நபர்களுக்கு மாற்றி இறக்கிவிட்டு, டெலிவரி ஆகவில்லை எனப் போலி நாடகமாடுவர்.
போலிப் புகார்
ஆடைகள் அனைத்தும் பாதுகாப்பாகச் சென்றடைந்த பிறகும், ஆடைகளின் தரம் மிகவும் மோசமாக உள்ளது, தையல் பிரிந்துள்ளது, நிறம் மங்கிவிட்டது எனக் காரணங்களைக் கூறுவர். சரக்கைத் திருப்பி அனுப்பவும் மறுத்து, பேசிய தொகையில் பாதியை மட்டுமே கொடுத்துவிட்டு உற்பத்தியாளர்களைக் கடுமையான நஷ்டத்திற்குள் தள்ளுவர்.
சாம்பிள் டிசைன்
திருட்டு திருப்பூர் டிசைனர்கள் பல மாதங்கள் உழைத்து உருவாக்கும் அதிநவீன ஆடை டிசைன்களை, ஆர்டர் எடுப்பது போல வாங்கிச் செல்லும் சில போலி நிறுவனங்கள், பின் ஆர்டரையும் தராமல் அந்தத் துல்லியமான சாம்பிள் டிசைன்களைத் திருடி, வடமாநில ஆலைகளில் மிக மலிவான விலையில் உற்பத்தி செய்து சந்தையைத் திருடுகின்றனர்.
கேன்சல் மோசடி
நவீன இ--காமர்ஸ் தளங்கள் மூலம் திருப்பூரிலிருந்து ஆடைகளை வாங்கும் சில மர்ம நபர்கள், டெலிவரி செய்யப்பட்ட சில நாட்களுக்குள் ஆடைகளைப் பயன்படுத்திவிட்டு, 'ஆர்டர் கேன்சல்' செய்கின்றனர். திருப்பி அனுப்பப்படும் பார்சலில் புதிய ஆடைகளுக்குப் பதிலாகப் பழைய துணிகளையும், கிழிந்த துணிகளையும் வைத்து அனுப்பி ஏமாற்றுகின்றனர்.
போலி டோக்கன்
பெரிய அளவில் ஆர்டர் தருவதாகக் கூறி, அதற்கான முன்பணம் ஆன்லைனில் அனுப்பப் பட்டுவிட்டது எனப் போலியாக எடிட் செய்யப்பட்ட வங்கி குறுஞ்செய்தி களையும், ஸ்கிரீன் ஷாட்களையும் உற்பத்தியாளர்களுக்கு அனுப்பி ஏமாற்றுவர். அதை நம்பி லோடு அனுப்பிய பின்னர் தான் வங்கி கணக்கிற்குப் பணம் வரவில்லை என்பது தெரியவரும்.
பினாமி பிரதிநிதிகள்
மும்பை, டெல்லி போன்ற பெருநகரங்களில் இருக்கும் பிரம்மாண்ட கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களின் வர்த்தகப் பிரதிநிதிகள் என்று கூறிக்கொண்டு, கோட்--சூட் அணிந்து சொகுசு கார்களில் வருவர். தங்களின் போலி பினாமி அலுவலகங்களைக் காட்டி, கோடிக்கணக்கில் ஆர்டர்களைப் பேசி, சிறு நிறுவனங்களை முழுமையாக நம்ப வைத்து ஏமாற்றுவர்.
இரட்டை வேடம்
உற்பத்தியாளர்களுக்கும் வெளிமாநில வர்த்தகர் களுக்கும் இடையே இருக்கும் சில கமிஷன் ஏஜென்ட்கள், இரண்டு பக்கமும் இரட்டை வேடம் போடுகின்றனர். வியாபாரியிடம் பணத்தைப் பெற்றுக் கொண்டு, உற்பத்தியாளரிடம் இன்னும் பணம் வரல என்று பொய் கூறி, அந்தப் பணத்தை வட்டிக்கு விட்டுச் சுயலாபம் பார்க்கின்றனர்.
பிராண்டிங் மோசடி
சர்வதேச அளவில் புகழ்பெற்ற முன்னணி பிராண்ட்களின் லேபிள்களை போலியாகத் தயாரித்து, சாதாரண ஆடைகளில் தைத்து விற்றுவிடுவர். இதற்கும் திருப்பூர் நிறுவனங்களுக்கும் தொடர்பு இல்லாதபோதும், காப்புரிமை மற்றும் பிராண்ட் அதிகாரிகள் திடீர் சோதனைகள் நடத்தும்போது உள்ளூர் உற்பத்தியாளர்கள் சட்டச் சிக்கலில் மாட்டுகின்றனர்.
ரிஜெக்ட் மோசடி
வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பப்பட்டுத் தரம் காரணமாகத் திருப்பி அனுப்பப்பட்ட பிரீமியம் ரக ஆடைகள் எங்களிடம் மலிவாக உள்ளது என ஆன்லைனில் விளம்பரம் செய்வர். அதை நம்பி திருப்பூர் உள்நாட்டு வியாபாரிகள் அட்வான்ஸ் தொகையை அனுப்பியவுடன், அந்தப் போலி இணையதள பக்கங்களையும் எண்களையும் முடக்கிவிட்டு ஓடிவிடுவர்.
க்ளைம் தில்லுமுல்லு
வடமாநிலங்களுக்குச் செல்லும் லாரிகளில் ஏற்படும் விபத்து அல்லது தீ விபத்துகளைக் காட்டி காப்பீட்டுத் தொகை பெற, திட்டமிட்டே சில போலி வர்த்தகங்கள் நடத்தப்படுகின்றன. சரக்குகள் பத்திரமாக விற்கப்பட்ட பிறகும், விபத்தில் அழிந்துவிட்டதாகப் பொய் கணக்கு காட்டி உற்பத்தியாளர்களின் தொகையைத் தராமல்ஏமாற்றுகின்றனர்.
சைபர் அட்டாக் மோசடி
வர்த்தகர்கள் சிலர், திருப்பூரின் நேர்மையான உற்பத்தியாளர்களின் வங்கி கணக்குகளுக்குத் திருட்டுப் பணத்தையோ அல்லது சைபர் கிரைம் புகாரில் சிக்கிய பணத்தையோ ஆன்லைனில் அனுப்பி விடுகின்றனர். இதனால், எந்தத் தவறும் செய்யாத திருப்பூரின் முன்னணி நிறுவனங்களின் வங்கி கணக்குகளைப் போலீசார் முடக்கி, ஒட்டுமொத்த வர்த்தகத்தையும் ஸ்தம்பிக்க வைக்கின்றனர்.
காலதாமத பேமென்ட்
ஆடைகளை வாங்கியவுடன், அடுத்த வாரம் தருகிறோம், தீபாவளிக்குப் பிறகு தருகிறோம் எனத் தவணை முறையை மாற்றி, மாதக் கணக்கில் இழுத்தடிப்பார்கள். சிறு உற்பத்தியாளர்கள் வாங்கிய வங்கி கடனுக்கான வட்டி ஏறிக்கொண்டே போகும் நலிவடைந்த சூழலைப் பயன்படுத்தி, அசலில் பெரும் தொகையைக் குறைத்துக் கொண்டு மீதிப் பணத்தை வீசிவிட்டுச் செல்வர்.
போலி முகவரி
வியாபார ஒப்பந்தங்களின் போது பான் கார்டு, ஆதார் கார்டு மற்றும் நிறுவனத்தின் முகவரிகளை வழங்குவர். ஆனால், அவை அனைத்தும் கிராபிக்ஸ் மூலம் போலியாகத் தயாரிக்கப்பட்டவையாக இருக்கும். மோசடி நடந்த பின்பு அந்த முகவரிக்குச் சென்று பார்த்தால், அப்படி ஒரு நிறுவனமோ அல்லது நபரோ அங்கு இருக்கவே மாட்டார்கள்.
போலீஸ் மெத்தனம்
மிகப் பெரிய மோசடிகள் குறித்து ஆதாரங்களுடன் காவல்நிலையத்தில் புகார் அளித்தாலும், போலீசார் உடனடியாக எப்.ஐ.ஆர் பதிவு செய்யாமல் சிவில் விவகாரம்எனக் கூறி காலம் கடத்துகின்றனர். இந்தச் சட்ட ஓட்டைகளைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளும் குற்றவாளிகள், முன்ஜாமீன் பெற்றுக்கொண்டு மீண்டும் சுதந்திரமாகத் திருப்பூருக்குள் உலா வருகின்றனர்.
இது தவிர இன்னும் ஏராளமான மோசடிகள் அரங்கேறுகின்றன.:
யார் டார்கெட்?:
வடமாநிலங்கள்ல இருந்து வர்ற மோசடி வியாபாரிகள், இங்க இருக்குற இளம் தொழில் முனைவோரைத்தான் மெயினா குறிவச்சு ஏமாத்துறாங்க. ஆரம்பத்துல மிகக் குறைந்த அளவு ஆடையை வாங்கி, உடனுக்குடன் பணத்தைக் கொடுத்து அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையை உருவாக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம், ஐந்து லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல ஆடையை வாங்கிட்டுத் தங்களோட கைவரிசையைக் காட்டிடுறாங்க. அத்தோட நிறுத்தாம, மீண்டும் திருப்பூர் வந்து அடுத்த உற்பத்தியாளரையும் ஏமாத்துறாங்க. இதுதொடர்பா விசாரிச்சு துரித நடவடிக்கை எடுக்க இப்போதைக்கு வசதியில்லை. அதனாலதான், 'டெக்ஸ்டைல்ஸ் போலீஸ்' பிரிவை பிரத்யேகமா உருவாக்கணும்னு கமிஷனரிடம் கோரிக்கை வச்சிருக்கோம்.
- பொன்னுசாமி: இணைச் செயலாளர்:
அடிக்கடி நடக்குது!
வடமாநிலங்கள்ல நடக்குறடெக்ஸ்டைல் கண்காட்சிகள்ல பங்கேற்கும்போது, இந்த ஏமாற்றுப் பேர்வழிகள் அங்க வந்து நம்மள சந்திச்சு விசிட்டிங் கார்டு வாங்கிடுறாங்க. அப்புறம் திருப்பூர் தேடி வந்து, அந்த விசிட்டிங் கார்டைக் காட்டி ரொம்ப நம்பிக்கையா பேசுறாங்க. முதல்ல கொஞ்சமா சரக்கு எடுத்து உடனே பணத்தைக் கொடுத்துடுவாங்க. நல்லா நம்பிக்கை வந்ததும் பெரிய தொகைக்கு ஆடையை வாங்கிட்டு அப்படியே ஓடிடுறாங்க.
திருப்பூரில்அடிக்கடி இப்போ இத்தகைய முறைகேடுகள் நடக்குது. அதனால, தொழில்துறையினர் எல்லாரும் ரொம்பகவனமா இருக்கணும்னு தொடர்ந்து விழிப்புணர்வுஏற்படுத்தி வர்றோம்.
- தேவராஜ்,
பொருளாளர், திருப்பூர் உள்நாட்டுபின்னலாடை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்.