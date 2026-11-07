இலவச சணல் பை தயாரிப்பு பயிற்சி

UPDATED : நவ 06, 2026 07:41 PM
ADDED : நவ 06, 2026 07:06 PM
திருப்பூர்: மத்திய அரசின் தேசிய வள அமைப்பான, அகமதாபாத் இந்திய தொழில்முனைவோர் மேம்பாட்டு நிறுவனம் சார்பில், திருப்பூர் மாவட்டத்தில் பெண்களுக்கு இலவசமாக சணல் பை தயாரிப்புப் பயிற்சி அளிக்கப்பட உள்ளது.
பெண்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தும் வகையில், 18 முதல் 45 வயதுக்குட்பட்ட பெண்களுக்கு ஒரு மாதகால தொழில்முனைவோர் பயிற்சியுடன் கூடிய திறன் பயிற்சி வழங்கப்படுகிறது.
இதில், சணல் பை தயாரிப்பு, தொழில் வாய்ப்புகள், சந்தைப்படுத்துதல், திட்ட அறிக்கை தயாரித்தல், மத்திய, மாநில அரசுகளின் மானியத் திட்டங்கள் குறித்து பயிற்சி அளிக்கப்படும். பயிற்சி முடிவில் அரசு அங்கீகாரச் சான்றிதழ் வழங்கப்படும்.
பயிற்சியில் சேர விரும்புவோர் 94427 75263, 90257 79878 ஆகிய எண்களுக்கு குறுஞ்செய்தி அனுப்பி பெயரை முன்பதிவு செய்யலாம் என திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் ரஞ்சித்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.