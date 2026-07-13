/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/இலவச மருத்துவ முகாம்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:17 AM
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காங்கேயம்:தமிழக முன்னாள்
முதல்வர் காமராஜரின், 123வது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, காங்கேயத்தில்
இலவச பொது மருத்துவ முகாம் நடந்தது.
தமிழக இளைஞர் காங்., முன்னாள்
மாநில அமைப்பு பொது செயலாளர் சரவணன் தலைமை வகித்தார். திருப்பூர் மாவட்ட
தொழிலாளர் நலவாரிய சங்கத் தலைவர் பொன்னுசாமி முகாமை தொடங்கி வைத்தார்.
இதில் மக்களுக்கு ரத்த அழுத்த பரிசோதனை, ரத்த சர்க்கரை பரிசோதனை
உள்ளிட்ட பல்வேறு பரிசோதனை மற்றும் மருத்துவ ஆலோசனை
வழங்கப்பட்டது.