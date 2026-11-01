இலவச மருத்துவ கண் மருத்துவ முகாம்

ADDED : நவ 01, 2026 08:47 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் மாவட்ட சக் ஷம் அமைப்பு சார்பில் கண் பரிசோதனை மற்றும் கலிக்கம் மருந்து வழங்கும் மருத்துவ முகாம், பூச்சக்காடு செல்வ விநாயகர் கோவில் மண்டபத்தில் இன்று (நவ.,1) நடந்தது.சக் ஷம் மாநில இணைச் செயலாளர் தமிழ்ச்செல்வம், மாநில பொருளாளர் கண்ணன் தலைமை வகித்து துவங்கி வைத்தனர்.
டாக்டர் அகர்வால் கண் மருத்துவமனை மருத்துவக் குழுவினர் கண் பரிசோதனை மற்றும் சிகிச்சை அளித்தனர். கண் பரிசோதனை செய்யப்பட்ட ஆறு பேர் கண் அறுவை சிகிச்சைக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டனர். துளசி பார்மசி சார்பில் சக்கரை அளவு, ரத்த அழுத்த பரிசோதனை 36 பேருக்கும், வர்மா தொடு சிகிச்சை, 15 பேருக்கும் வழங்கப்பட்டது. முகாமில் செல்வ விநாயகர் கோவில் நிர்வாகிகள், தம்பி நண்பர்கள் அறக்கட்டளை நிர்வாகிகள், ரத்தினம், தம்பி வெங்கடாசலம், குணா, மணி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.