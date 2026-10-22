/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/இலவச தியான பயிற்சி நாளை நடக்கிறது
UPDATED : அக் 10, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 09, 2026 04:06 PM
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உடுமலை: உடுமலை பிரம்மா குமாரிகள் சார்பில், நாளை, (11ம் தேதி), ‘மன அழுத்தமற்ற வாழ்விற்கான ஓர் எளிய தியானம்,’ என்ற பெயரில், இலவச பயிற்சி நடக்க உள்ளது.
உடுமலை கொழுமம் ரோட்டிலுள்ள அமைதி இல்லத்தில் (பீஸ் லேண்ட், குமரன் நகர்), இந்த இலவச பயிற்சி நடைபெற உள்ளது. பிரம்மா குமாரிகள் ஈஷ்வரிய விஷ்வ வித்யாலயத்தின், 90ம் ஆண்டு விழாவையொட்டி இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெற உள்ளது.
காலை, 10:00 மணிக்கு நிகழ்ச்சி துவங்குகிறது. கோடிலிங்க தரிசனத்துக்கும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.