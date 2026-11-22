ரீபண்ட் முதல் ‘இ-வே பில்’ வரை: திருப்பூருக்கு நிம்மதி தரும் ஜி.எஸ்.டி., மாற்றங்கள்
ரீபண்ட் முதல் ‘இ-வே பில்’ வரை: திருப்பூருக்கு நிம்மதி தரும் ஜி.எஸ்.டி., மாற்றங்கள்
ADDED : நவ 21, 2026 06:51 PM
திருப்பூரில் ஜி.எஸ்.டி., என்றாலே, 'ரீபண்ட் எப்போது?', 'நோட்டீசுக்கு என்ன பதில்?' என்ற கவலைதான். கடந்த அக்., 8ல் நடந்த ஜி.எஸ்.டி., கவுன்சிலின் 57வது கூட்டத்தில், நடைமுறை சிக்கல்களை குறைக்கும் பல முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன.
வரி செலுத்தாமல், எல்.யு.டி., மூலம் ஏற்றுமதி செய்பவர்களுக்கு, இயந்திரங்களுக்கு செலுத்திய ஜி.எஸ்.டி., கிரெடிட் லெட்ஜரில் முடங்கி கிடந்தது. வரும், 2027 ஏப்., 1 முதல் அந்த ஐ.டி.சி.,யும் ரீபண்டில் சேரும். மொத்தமாக இல்லாமல், 60 மாதங்களாக பிரித்து சேர்க்கப்படும். ரீபண்டை குறைத்து வந்த 1.5 மடங்கு உச்சவரம்பு விதி, நவ., 1 முதல் நீக்கப்பட்டுள்ளது.
அட்வான்ஸ் ஆதரைசேஷனில் மூலப்பொருள் இறக்குமதி செய்து ஏற்றுமதி செய்தவர்களுக்கு, பெற்ற ரீபண்டை வட்டி, அபராதத்துடன் திருப்பி செலுத்துமாறு நோட்டீஸ் வந்தது. சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்பை தொடர்ந்து, இவ்விதி 2017 முதல் நீக்கப்பட்டதாக கருதப்படும் என, சுற்றறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
ஜாப் ஒர்க்ஸ்
டையிங் யூனிட் ஒன்று, மாதம் ரூ.20 லட்சம் ஜாப் ஒர்க் கட்டணத்திற்கு, 5 சதவீதம் வீதம் 1 லட்சம் ரூபாய் வரி செலுத்த வேண்டும். ஆனால், சாயம், ரசாயனம், வாடகை, போக்குவரத்து, பழுது நீக்கம் ஆகியவற்றுக்கு, 1.6 லட்சம் ரூபாய் ஜி.எஸ்.டி., செலுத்தியிருக்கும். மாதம் 60 ஆயிரம் ரூபாய் ஐ.டி.சி., லெட்ஜரில் தேங்கும்.
இதுவரை மூலப்பொருட்களுக்கு மட்டுமே ரீபண்ட் உண்டு. நவ., 1 முதல் சேவைகளுக்கான ஐ.டி.சி.,யும், 2027 ஏப்., 1 முதல் இயந்திரங்களுக்கான ஐ.டி.சி.,யும் சேரும். ரீபண்டில் 90 சதவீதம், அதிகாரிகள் தலையீடு இன்றி, கணினி வாயிலாகவே தற்காலிகமாக வழங்கப்படும்.
ஒப்பந்தம் தேவையில்லை
ஊக்கத் தள்ளுபடிக்கு, இதுவரை விற்பனைக்கு முன்பே ஒப்பந்தம் இருக்க வேண்டும்; குறிப்பிட்ட இன்வாய்சுடன் இணைக்க வேண்டும். நவ., 1 முதல் இந்த நிபந்தனைகள் நீக்கப்பட்டு, வாங்குபவர் தனது ஜி.எஸ்.டி.ஆர்-3பி ரிட்டர்னில் அதற்கான ஐ.டி.சி.,யை ரிவர்ஸ் செய்தால் போதும். இது அனைத்து வணிகங்களுக்கும் பொருந்தும்.
தொழிலாளர் நலன்
தொழிலாளர்களுக்காக செலவிட்ட தொகைக்கு செலுத்திய ஜி.எஸ்.டி.,க்கு இதுவரை ஐ.டி.சி., கிடையாது. தற்போது அதை ஐ.டி.சி.,யாக பெற்று, செலுத்த வேண்டிய வரியில் கழித்துக் கொள்ளலாம்.
வாகன சோதனை
லாரிகளை ரோவிங் ஸ்குவாட் அதிகாரிகள், எங்கு வேண்டுமானாலும் நிறுத்தி சோதனை செய்து வந்தனர். இனி, குறிப்பிட்ட உளவுத் தகவலும், இணை கமிஷனர் அந்தஸ்துக்கு குறையாத அதிகாரியின் அனுமதியும் இருந்தால் மட்டுமே நிறுத்த முடியும். ரோவிங் ஸ்குவாட் முறை கைவிடப்பட்டு, பறக்கும் படை என பெயர் மாற்றப்பட்டுள்ளது. இ-வே பில் இல்லாத வாகனங்களை எங்கும் நிறுத்தலாம் என்பதால், இ-வே பில் தயாரிப்பில் அலட்சியம் கூடாது.
அபராதம் குறைப்பு
ஜி.எஸ்.டி., எண்ணுடன் கூடிய பெயர் பலகை இல்லை போன்ற சிறு காரணங்களுக்கு, பொது அபராதம் (பிரிவு 125) விதிக்கப்பட்டு வந்தது. இதற்கு மத்திய, மாநில ஜி.எஸ்.டி., சட்டங்களில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
ஆன்லைன் விற்பனை
ஆர்.சி., திருத்தம், ரத்து ஆகியவை, இனி பெரும்பாலும் அதிகாரிகள் தலையீடு இன்றி, இணையதளத்திலேயே செய்யலாம். பெங்களூரு, மும்பை போன்ற நகரங்களில் உள்ள கிடங்குகளில் சரக்கு வைக்க, இனி கிடங்கின் முகவரியையே வணிக இடமாக காட்டி, பதிவு பெறலாம். மாதம் 2.5 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல் ஐ.டி.சி., வழங்கக் கூடாது என்ற நிபந்தனை தொடரும்.
ஆண்டு வருவாய் ஐந்து கோடி ரூபாய்க்கு மேல் உள்ள நிறுவனங்கள், 2027 ஜன., 1 முதல், பதிவு பெறாதவர்களிடம் ஆர்.சி.எம்., முறையில் வாங்கும் போது தயாரிக்கும் சுய இன்வாய்சுக்கும், இ-–இன்வாய்ஸ் தயாரிக்க வேண்டும்.