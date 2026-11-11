பசுமை காட்டிலிருந்து கான்கிரீட் காட்டுக்கு... அவிநாசிக்கு குரங்கார் திடீர் ‘விசிட்’
பசுமை காட்டிலிருந்து கான்கிரீட் காட்டுக்கு... அவிநாசிக்கு குரங்கார் திடீர் ‘விசிட்’
UPDATED : நவ 10, 2026 07:06 PM
ADDED : நவ 10, 2026 07:03 PM
அவிநாசி: பொதுவாக, காடுகள் என்றாலே நமக்கு சட்டென நினைவுக்கு வருவது மரங்களில் தாவி விளையாடும் வானரக் கூட்டம் தான். அவ்வகையில், குன்னூர் – -மேட்டுப்பாளையம் மலைப்பாதை, பொள்ளாச்சி- வால்பாறை பழங்கள், காய்கறிகளை சாப்பிட்டு, காடுகளையே தங்களின் சொந்த வீடாக கொண்டிருக்கும் இந்த வானரங்கள், கடுமையான வறட்சி அல்லது உணவு தட்டுப்பாடு ஏற்படும் போதுதான், வேறு வழியின்றி மனிதர்கள் வாழும் பகுதிகளை நோக்கி நகரும்.சாலையோரம் நிற்கும் சுற்றுலாப் பயணிகளும், வாகன ஓட்டிகளும் பரிதாபப்பட்டு தரும் பிஸ்கட், பழங்களுக்கு ஆசைப்பட்டு, நாளடைவில் நகர வாழ்க்கையை பழகிக் கொண்டு, வீடுகளின் கூரைகளில் கும்மாளமிடுவதும், ஜன்னல் வழியே புகுந்து தின்பண்டங்களை ‘சுருட்டு’வதும், மலைப்பகுதி மக்களுக்கு பழக்கப்பட்ட ஒன்று தான்.அப்பகுதியில், ஆடு, மாடு, கோழி, நாய்களுக்கு கூட ‘குரங்கும் நம் இனம் தான்’ என தெரியும்; இதனால், குடியிருப்பு பகுதியில் உலா வரும் குரங்குகளை அவை இடையூறும் செய்வதில்லை. ஆனால், அவிநாசி, திருப்பூர் போன்ற பரபரப்பான நகரங்களில் ஒரு குரங்கைப் பார்ப்பதே அபூர்வம். நேற்று, அவிநாசி, சேவூர் ரோடு, சூளை பகுதியில், ஒரு பெரிய குரங்கு திடீரென ‘என்ட்ரி’ கொடுத்து, மக்களை ஆச்சர்யப்படுத்தியது. அங்குமிங்கும் ஓட, தெருவுக்கு தெரு சுற்றித்திரியும் நாய்களோ அதை சூழ்ந்து கொண்டு குரைக்கவும், விரட்டவும் துவங்கின. இந்த சூழலை அங்குள்ள பகுதி மக்கள் வேடிக்கை பார்க்கக் கூடிவிட்டனர்.
வனத்துறையினர் கூறுகையில், ‘மலைப்பகுதிகளில் இருந்து லோடு ஏற்றிக்கொண்டு வரும் சரக்கு லாரிகள் அல்லது கனரக வாகனங்கள் மீது எதேச்சையாக அமர்ந்து இந்த குரங்கு பயணித்து வந்திருக்கலாம். அதன் சொந்த வாழ்விடமான காட்டுப் பகுதிக்கு அனுப்ப நடவடிக்கை எடுக்கிறோம்,’ என்றனர்.