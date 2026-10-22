பிரன்ட்லைன் பள்ளி குறுமைய சாம்பியன்

ADDED : அக் 22, 2026 05:44 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர், எம்.என்.எம்.சி. பள்ளியில் நடந்த தெற்கு குறுமைய குழு விளையாட்டில் தி பிரன்ட்லைன் பள்ளி மாணவர் பிரிவில் 92, மாணவியர் பிரிவில் 105 புள்ளிகள் பெற்று ஒட்டுமொத்த சாம்பியன் ஆனது.
முதலிடம்: இறகுப்பந்தில் 12 பிரிவிலும் முதலிடம். வளையப்பந்தில் 17 வயது மாணவ, மாணவியர், 19 வயது மாணவியர், கூடைப்பந்தில் 14, 17 வயது மாணவியர், ஹாக்கியில் 17 வயது மாணவியர், டேபிள் டென்னிசில் 14 வயது மாணவியர் ஒற்றையர், கடற்கரை கையுந்து பந்தில் 17 வயது மாணவர், கேரமில் 17 வயது மாணவியர் ஒற்றையர், இரட்டையர், கால்பந்தில் 17 வயது மாணவியர்.
இரண்டாம் இடம்: வளையப்பந்து 14 வயது பிரிவு மாணவர் ஒற்றையர், கூடைப்பந்து 17, 19 வயது மாணவர், ஹாக்கி 14, 19 வயது மாணவியர், கையுந்து பந்து, ஹேண்ட்பால் 17 வயது பிரிவுகள், டேபிள் டென்னிஸ் 17, 19 வயது மாணவர் இரட்டையர், கடற்கரை கையுந்து பந்து 19 வயது மாணவர், 14, 17 வயது மாணவியர்.
வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு மாவட்ட உடற்கல்வி ஆய்வாளர் மகேந்திரன் கோப்பை வழங்கினார். தாளாளர் சிவசாமி, செயலாளர் சிவசாமி, இயக்குனர் சக்தி நந்தன், இணை செயலாளர் வைஷ்ணவி நந்தன், முதல்வர் வசந்தராஜ் பாராட்டினர்.