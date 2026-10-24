'ஒரு தலைமுறையின் எதிர்காலம்' துணிப்பை வழங்கி விழிப்புணர்வு
'ஒரு தலைமுறையின் எதிர்காலம்' துணிப்பை வழங்கி விழிப்புணர்வு
UPDATED : அக் 17, 2026 08:08 PM
ADDED : அக் 17, 2026 08:04 PM
பல்லடம்: ‘உங்கள் கையில் ஒரு துணிப்பை; ஒரு தலைமுறையின் எதிர்காலம்’ என்ற வாசகத்துடன், பல்லடம் அருகே பள்ளி மாணவர்களுக்கு துணிப்பைகள் வழங்கி, சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.
நடுவேலம்பாளையம் அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியில், நெகிழி தவிர்ப்பு, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு, நீர் மேலாண்மை குறித்த விழிப்புணர்வுக் கருத்தரங்கம் நடந்தது. வனம் அமைப்பின் சுற்றுச்சூழல் இயக்குனர் கார்த்திகேயன், நீர் மேலாண்மை இயக்குனர் பழனிசாமி, பா.ஜ., பல்லடம் மேற்கு மண்டல தலைவர் ஹரிஹரன், மகளிர் அணி தலைவர் நித்யா மோகன்ராஜ் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர்.
நெகிழிப் பைகளுக்குப் பதிலாக துணிப்பைகளைப் பயன்படுத்துதல், மரங்களை வளர்த்து இயற்கை வளங்களைப் பாதுகாத்தல், மழைநீரைச் சேமித்து நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை உயர்த்துதல், நீரைச் சிக்கனமாகப் பயன்படுத்துதல் குறித்து மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.
முன்னதாக, ‘உங்கள் கையில் ஒரு துணிப்பை; ஒரு தலைமுறையின் எதிர்காலம்!’ என்ற வாசகம் அச்சிடப்பட்ட துணிப்பைகள் ஆசிரியர்கள், மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டன. பள்ளி நிர்வாகிகள் பழனிசாமி, சதாசிவம், அசோக்குமார், முன்னாள் ஒன்றியத் தலைவர் பாலசுப்பிரமணியன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
நடுவேலம்பாளையம் அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியில் நடந்த சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கில், மாணவர்களுக்கு துணிப்பை வழங்கப்பட்டது.
மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட துணிப்பையில் அச்சிடப்பட்டுள்ள விழிப்புணர்வு வாசகம்.