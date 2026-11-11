கந்த சஷ்டி விழா துவக்கம்: காப்பு கட்டிய பக்தர்கள்

UPDATED : நவ 10, 2026 04:49 PM
ADDED : நவ 10, 2026 04:48 PM
உடுமலை: உடுமலை பகுதி கோவில்களில், கந்த சஷ்டி விழாவுக்காக பக்தர்கள் கோவிலில் காப்பு அணிந்து, சஷ்டி விரதம் இன்று (நவ.,10) துவக்கினர்.
கந்த சஷ்டி, சூரசம்ஹர திருவிழா வரும் 16ம் தேதி நடக்கிறது. இவ்விழாவுக்காக பக்தர்கள் சஷ்டி விரதமிருந்து, முருகப்பெருமானை தரிசனம் செய்கின்றனர்.
உடுமலை பிரசன்ன விநாயகர் கோவிலில் சஷ்டி விழா இன்று துவங்கியது. இன்று அபிேஷகம், யாகசாலை வேள்வி பூஜை, பாலிகை இடுதல், காப்பு கட்டுதல் நடைபெற்றது. இன்று (11ம் தேதி) கோவிலில் காலை, 7:00 மணி முதல், யாகசாலை வேள்வி பூஜை, அபிேஷகம், ஆராதனை நடக்கிறது.
* பாப்பான்குளம் ஞானதண்டாயுதபாணி கோவிலில், இன்று காலை மங்கள இசையுடன் சிறப்பு பூஜைகள் துவங்கியது. காலை, 10:00 மணிக்கு, சுப்பிரமணியர் மாலா மந்திர ேஹாமம், மூலமந்திர ேஹாமம், கங்கணம் கட்டுதல் உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகள் நடந்தது.
இன்று காலை, 6:00 மணிக்கு, விளா பூஜை, காலை, 8:00 மணிக்கு சிறுகால பூஜை, காலை, 10:00 மணிக்கு வேதபாராயணம், இரவு, 7:00 மணிக்கு, சுவாமி திருவீதி உலா, இரவு, 8:30 மணிக்கு ராக்கால அபிேஷகம், புஷ்ப அலங்காரம், தீபாராதனை நடக்க உள்ளது.
போடிபட்டி முருகன் கோவிலிலும், இன்று காலை பக்தர்கள் விரதம் துவக்கினர். சஷ்டி விழா துவக்கத்தையொட்டி அனைத்து கோவில்களிலும் சிறப்பு அபிேஷக, ஆராதனைகள் நடந்தது. திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்று தரிசனம் செய்தனர்.