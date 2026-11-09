கந்த சஷ்டி விழா நாளை மறுதினம்(நவ.10) துவக்கம்

UPDATED : நவ 08, 2026 04:34 PM
ADDED : நவ 08, 2026 04:06 PM
திருப்பூர்: தீபாவளியை அடுத்து வரும் வளர்பிறை பிரதமை திதியில் கந்தசஷ்டி விழா தொடங்குகிறது. முருக பக்தர்கள் கோவிலில் காப்புக்கட்டி விரதம் தொடங்குவது வழக்கம். அதன்படி இந்தாண்டு கந்தசஷ்டி விழா நாளை மறுதினம் (10-ம் தேதி) தொடங்குகிறது.
திருப்பூர், ஸ்ரீவிஸ்வேஸ்வர சுவாமி கோவிலில் உள்ள ஷண்முக சுப்பிரமணியர் சன்னதியில் கந்தசஷ்டி விழா சிறப்பு யாக பூஜைகளோடு நடைபெற உள்ளது. தினமும் காலை 11:00 மணிக்கு அபிஷேக பூஜையும், மாலையில் வண்ண மலர் அலங்காரமும் நடைபெற உள்ளது. ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு வண்ண மலர்களால் முருகர் மற்றும் வள்ளி, தெய்வானைக்கு அலங்கார பூஜை நடைபெற உள்ளது.
அலகுமலை முத்துக்குமார பாலதண்டாயுதபாணி கோவில், திருமுருகன்பூண்டி திருமுருகநாத சுவாமி கோவில், அவிநாசிலிங்கேஸ்வரர் கோவில், மாதப்பூர் முத்துக்குமாரசாமி கோவில், மலைக்கோவில் குழந்தை வேலாயுதசாமி கோவில், விராலிக்காடு சென்னியாண்டவர் கோவில் என முருகர் கோவில்களில் கந்தசஷ்டி விழா நாளை கோலாகலமாகத் தொடங்குகிறது.
வரும் 15-ம் தேதி மாலை 6:00 முதல் இரவு 8:00 மணி வரை சூரசம்ஹாரம் நடக்கும். 16-ம் தேதி வள்ளி, தெய்வானை சமேத சுப்பிரமணியர் திருக்கல்யாண உற்சவம் நடைபெற உள்ளது. நாளை முதல் விரதம் இருக்கும் பக்தர்கள், திருக்கல்யாண காட்சியை தரிசனம் செய்து விரதத்தை நிறைவு செய்ய ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.