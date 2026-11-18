குண்டர் தடுப்பு சட்ட வழக்குகள்: அவிநாசியில் சிறப்பு அலுவலகம்
குண்டர் தடுப்பு சட்ட வழக்குகள்: அவிநாசியில் சிறப்பு அலுவலகம்
UPDATED : நவ 18, 2026 10:17 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:23 PM
அவிநாசி: திருப்பூர் மாவட்டத்திலேயே முதல்முறையாக, குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்துக்கான வழக்குகளைப் பரிசீலித்து நடவடிக்கை எடுக்கும் சிறப்பு அலுவலகம் அவிநாசியில் திறக்கப்பட்டது.
அவிநாசி போலீஸ் ஸ்டேஷன் அருகேயுள்ள காவலர் குடியிருப்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த அலுவலகத்தை, மாவட்ட எஸ்.பி., சிருஷ்டி சிங் இன்று (நவ.,18) திறந்து வைத்தார். இந்த அலுவலகத்தில், மாவட்டம் முழுவதும் உள்ள காவல் நிலையங்களில் பதிவாகியுள்ள குற்ற வழக்குகள் ஆய்வு செய்யப்படும். குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் குற்றவாளிகளைக் கைது செய்வதற்கான ஆவணங்கள் தயாரித்தல் உள்ளிட்ட சட்ட நடைமுறைகள் மேற்கொள்ளப்படும்.
இதற்காக ஒரு சிறப்பு எஸ்.ஐ, மூன்று போலீசார் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். நிகழ்ச்சியில், கூடுதல் எஸ்.பி., ஆறுமுகம், அவிநாசி டி.எஸ்.பி., சங்கவி, இன்ஸ்பெக்டர்கள் நவநீதகிருஷ்ணன், சரஸ்வதி, அம்பிகா, எஸ்.ஐ.கள் மற்றும் போலீசார் பங்கேற்றனர்.