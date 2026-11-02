மீண்டும் குப்பை கிடங்காக மாறும் அவலம்: தீ வைத்து எரிப்பதால் கடும் பாதிப்பு
மீண்டும் குப்பை கிடங்காக மாறும் அவலம்: தீ வைத்து எரிப்பதால் கடும் பாதிப்பு
UPDATED : நவ 01, 2026 04:08 PM
ADDED : நவ 01, 2026 04:06 PM
உடுமலை: உடுமலை நகராட்சி பழைய குப்பைக்கிடங்கில், மீண்டும் குப்பை, கழிவுகள் கொட்டப்பட்டு, தீ வைத்து எரிக்கப்படுவதால், பொதுமக்கள் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.
உடுமலை தாராபுரம் ரோட்டில், நகராட்சிக்கு சொந்தமான, 6.5 ஏக்கர் பரப்பில், 60 ஆண்டுகளாக, பயன்படுத்திய குப்பை கிடங்கு உள்ளது. இதனைச்சுற்றிலும், காந்திநகர்- – 2, புஷ்பகிரி வேலன் நகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில், 10 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் உள்ளன.
இப்பகுதி மக்களின் தொடர் போராட்டம் காரணமாக, 25 ஆண்டுக்கு முன், கணபதிபாளையத்திற்கு குப்பை கிடங்கு மாற்றப்பட்டு, அங்கும் மூடப்பட்டு, கழிவுகள் நகராட்சி நுண் உரக்குடில்கள் வாயிலாக உரமாக மாற்றப்படுகிறது.
ஆனால், பழைய குப்பைக்கிடங்கில் கழிவுகள் அகற்றப்படாமல் இருந்த நிலையில், நகராட்சி சார்பில், இங்குள்ள 19 ஆயிரம் டன் கழிவுகள், 'பயோ மைனிங்' முறையில், ரூ.2.13 கோடியில் அகற்றும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது. ஆனால், முழுமையாக நிறைவு செய்யவில்லை.
இந்நிலையில், குப்பைக்கிடங்கு பகுதியில், மீண்டும் பெரியகோட்டை ஊராட்சி மற்றும் நகராட்சி பகுதிகளில் சேகரிக்கப்படும், குப்பை, கழிவுகள், இறைச்சி மற்றும் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் தொடர்ந்து கொட்டப்படுகிறது.
இதனால், துர்நாற்றம், சுகாதாரக்கேடு நிலவுகிறது. மேலும், கழிவுகளுக்கு தீ வைக்கப்படுவதால், புகை மூட்டம் ஏற்பட்டு, மக்களுக்கு மூச்சுத்திணறல் உள்ளிட்ட பாதிப்புகள் ஏற்படுகிறது.
எனவே, குப்பைக்கிடங்கில் கழிவுகள் கொட்டுவதை தடுக்கவும், அந்த இடத்தை மேம்படுத்தி பூங்கா உள்ளிட்ட பொதுமக்களுக்கு பயனுள்ளதாக மாற்ற வேண்டும், என, பொதுமக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.