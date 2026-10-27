குப்பையில்லா தமிழகம் 'வீ தி லீடர்ஸ்' அறைகூவல்

ADDED : அக் 05, 2026 04:58 AM
அவிநாசி:''குப்பையில்லா தமிழகத்தை உருவாக்குவோம்'' என்று 'வீ தி லீடர்ஸ்' அமைப்பின் கருத்தரங்கில் அறைகூவல் விடுக்கப்பட்டது.
'வீ
தி லீடர்ஸ்' அமைப்பின் சார்பில் 'பெண்கள் முன்னேற்றமும், குப்பையில்லா
தமிழகமும்' என்ற தலைப்பில் கருத்தரங்கம் அவிநாசி அருகே
கணக்கம்பாளையத்தில் நடந்தது.
கிருஷ்ணா மஹாலில் நடந்த நிகழ்ச்சியில்
சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்ற விருதுநகர் ஆர்.ஜே. குப்பை வங்கி
நிறுவனர் ராஜவள்ளி ராஜீவ் பேசியதாவது:
கடந்த ஆண்டு குப்பை மேலாண்மை
குறித்து இப்பள்ளியில் பேசிய நிலையில், தற்போது மாணவர்கள்
குப்பைகளைத் தரம் பிரித்து வழங்குவது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. குப்பை
மேலாண்மை, மரக்கன்றுகள் நடுதல், பசுமைப் பணிகளைப் பராமரித்தல்
உள்ளிட்ட பணிகளில் 'வனம்', 'வனத்துக்குள் திருப்பூர்' உள்ளிட்ட
பல்வேறு அமைப்புகள் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகின்றன.
சமூகப்
பணியில் ஈடுபடும் ஒவ்வொருவரும் ஒரு தலைவர்தான். சங்கங்கள்,
அமைப்புகள், அறக்கட்டளைகள் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும்.
இளைஞர்கள் சமூக வலைதளங்களுக்கு அடிமையாகாமல், தேவையற்ற
சிந்தனைகளில் இருந்து விலக வேண்டும். சுற்றுப்புறக் குப்பைகளை
அகற்றுவது போல, மனதில் தேங்கும் குப்பைகளையும் அகற்றுவது அவசியம்.
குடும்பமும், சமூகமும் ஆரோக்கியமாக வளர அனைவரும் ஒன்றிணைந்து
செயல்பட்டு, குப்பையில்லா தமிழகத்தை உருவாக்க வேண்டும். இவ்வாறு
அவர் பேசினார்.