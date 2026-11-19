ஊராட்சி முழுக்க துாய்மை வசனம்: ஆபீஸ் செல்லும் சாலையில் குப்பை மலை
ஊராட்சி முழுக்க துாய்மை வசனம்: ஆபீஸ் செல்லும் சாலையில் குப்பை மலை
UPDATED : நவ 18, 2026 10:18 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:04 PM
திருப்பூர்: ஊராட்சியில் துாய்மையைப் பேண வேண்டிய ஊராட்சி அலுவலகத்தின் நுழைவு சாலையிலேயே குப்பைகள் மலைபோல் குவிந்து கிடப்பது, பொதுமக்களிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருப்பூர் ஒன்றியம், இடுவாய் ஊராட்சி மன்ற அலுவலகத்துக்கு செல்லும் பிரதான சாலையோரத்தில் குப்பைகள் அகற்றப்படாமல் தேங்கிக் கிடக்கின்றன. இதனால், அலுவலகத்துக்கு வரும் பொதுமக்களும், அலுவலர்களும் துர்நாற்றத்தால் அவதிக்குள்ளாகின்றனர்.
திருப்பூர் நகரை ஒட்டியுள்ள கிராம ஊராட்சிகளில் மக்கள் தொகையும், குடியிருப்புகளின் எண்ணிக்கையும் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகின்றன. ஆனால், அதற்கேற்ப தூய்மைப் பணியாளர்கள் எண்ணிக்கை உயர்த்தப்படவில்லை. குறைந்த ஊதியம், அதிக பணிச்சுமை காரணமாக துாய்மைப் பணிகளுக்கு ஆட்கள் கிடைப்பதிலும் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது.
மேலும், சேகரிக்கப்படும் குப்பைகளை மக்கும், மக்காத குப்பைகளாகப் பிரித்து உரக்கிடங்குகளுக்குக் கொண்டு செல்வதற்கான வாகன வசதியும், போதிய பணியாளர்களும் இல்லாததால் பல இடங்களில் குப்பைகள் தேங்குகின்றன. அதேசமயம், பொதுமக்களும் குப்பைகளை பொது இடங்களில் கொட்டுவதை தவிர்க்க வேண்டும். இப்பிரச்னைக்கு ஊராட்சி நிர்வாகம் உரிய தீர்வு காண வேண்டும் என்பதே அப்பகுதி மக்களின் எதிர்பார்ப்பு.