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துாய்மை பணியாளர்களுக்கு புத்தாடை, இனிப்பு, பட்டாசு
துாய்மை பணியாளர்களுக்கு புத்தாடை, இனிப்பு, பட்டாசு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:12 PM
ADDED : நவ 05, 2026 06:46 PM
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திருப்பூர்: தீபாவளியை முன்னிட்டு திருப்பூர் மாநகராட்சியில் பணியாற்றும் துாய்மைப் பணியாளர்கள் மற்றும் குடிநீர் வினியோகப் பணியாளர்களுக்கு வார்டு கவுன்சிலர்கள் பரிசுகள் வழங்கினர்.
திருப்பூர் மாநகராட்சியின் 44-வது வார்டு கவுன்சிலர் கண்ணப்பன், தனது வார்டில் பணியாற்றும் 235 பேருக்கு சிறப்பு அசைவ விருந்து அளித்ததுடன், புத்தாடை, இனிப்பு, பட்டாசு மற்றும் ரொக்கப் பணமும் வழங்கினார். 35-வது வார்டு கவுன்சிலர் முத்துக்கிருஷ்ணன், தனது வார்டில் பணியாற்றும் 100 மாநகராட்சி ஊழியர்களுக்கு புத்தாடை, இனிப்பு, பட்டாசுகளை வழங்கினார். மாநகராட்சி பணியாளர்கள், கட்சி நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.