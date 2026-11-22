UPDATED : நவ 21, 2026 09:33 PM
ADDED : நவ 21, 2026 09:30 PM
பல்லடம்: பல்லடத்தில் இருந்து தினமும் தொழில், வேலை, கல்வி, மருத்துவம் உள்ளிட்ட பல்வேறு தேவைகளுக்காக ஏராளமானோர் திருப்பூர், கோவை உள்ளிட்ட நகரங்களுக்குச் சென்று வருகின்றனர். இதனால், பஸ் ஸ்டாண்ட் எந்நேரமும் பொதுமக்கள் நடமாட்டத்துடன் பரபரப்பாகக் காணப்படுகிறது. தினமும் 200-க்கும் மேற்பட்ட அரசு மற்றும் தனியார் பஸ்கள் இங்கு வந்து செல்கின்றன.
பஸ் ஸ்டாண்டில் திருப்பூர், கோவை, மதுரை, திருச்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு ஊர்களுக்குச் செல்லும் பஸ்கள் நிறுத்துவதற்கு இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. அதன்படி, மதுரை, திருச்சி செல்லும் பஸ்கள் நுழைவாயில் அருகிலும், திருப்பூர், கோவை செல்லும் பஸ்கள் வலது மற்றும் இடதுபுறங்களிலும் நிறுத்தப்பட வேண்டும்.
காலை, மாலை நேரங்களில் திருப்பூர், கோவை செல்லும் பஸ்களில் அதிக அளவில் பயணிகள் பயணம் செய்கின்றனர். ஆனால், இந்த பஸ்கள் மட்டுமின்றி தென் மாவட்டங்களுக்குச் செல்லும் பஸ்களும் பெரும்பாலும் நுழைவாயிலிலேயே பயணிகளை ஏற்றி, இறக்குகின்றன. இதனால், பயணிகளும் நுழைவாயிலிலேயே காத்திருந்து பஸ்களில் ஏறி இறங்குகின்றனர்.
பஸ்கள் தாறுமாறாக நிறுத்தப்படுவதால், எந்த ஊருக்குச் செல்லும் பஸ் எங்கு நிற்கிறது எனத் தெரியாமல் பயணிகள் குழப்பமடைகின்றனர். ஏற்கனவே, பஸ்கள் ஒன்றையொன்று முந்திச் செல்லும் வகையில் வேகமாக பஸ் ஸ்டாண்டுக்குள் வருகின்றன. இதனுடன், முறைப்படுத்தப்படாத நிறுத்தமும் சேர்ந்து பொதுமக்களுக்கு விபத்து அபாயத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
எனவே, பஸ் ஸ்டாண்டுக்குள் பஸ்கள் நிறுத்தப்படுவதை முறைப்படுத்தி, பயணிகள் பாதுகாப்பாக பஸ்களில் ஏறிச் செல்வதை அதிகாரிகள் உறுதி செய்ய வேண்டும் என பொதுமக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.