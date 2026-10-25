பறவைகள் சரணாலயத்துக்கு மாணவியர் களப்பயணம்

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ADDED : அக் 02, 2026 06:16 PM
திருப்பூர்: தேசிய வனவிலங்கு வார தொடக்கத்தை முன்னிட்டு, ஜெய்வாபாய் பள்ளி நாட்டு நலப்பணி திட்ட மாணவியர், நஞ்சராயன் பறவைகள் சரணாலயத்துக்கு கல்வி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த களப்பயணம் மேற்கொண்டனர்.
வெற்றி அறக்கட்டளை ஒருங்கிணைப்பில், நாட்டு நலப்பணி திட்ட அலுவலர் பொன்மொழி, ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் நதியா, ராதா, மகாலட்சுமி உள்ளிட்டோர் மாணவியரை அழைத்துச் சென்றனர். வெற்றி அறக்கட்டளை தலைமை செயல் அலுவலர் நட்ராஜ் முத்துசாமி, திருப்பூர் இயற்கை கழக தலைவர் ரவீந்திரன் ஆகியோர் சரணாலயத்தின் சிறப்புகள் குறித்து விளக்கினர்.
நஞ்சராயன் குளத்தில் நவீன இயந்திரங்கள் மூலம் ஆகாயத்தாமரை அகற்றும் பணிகள் நடைபெற்று வருவது குறித்தும், சர்வதேச முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஈரநிலமாக தேர்வாகியுள்ள நஞ்சராயன் குளம் சரணாலயம் மற்றும் ஈரநில மறுசீரமைப்பு குறித்தும் மாணவியருக்கு விளக்கப்பட்டது.
சிவப்பு மூக்கு ஆள்காட்டி குருவி, தேன்சிட்டு, நாமக்கோழி, சாம்பல் நாரை, பாம்புதாரா, நீர்க்காகம், புள்ளிமூக்கு வாத்து உள்ளிட்ட பறவைகளை மாணவியர் நேரில் கண்டு ரசித்தனர்.
மாவட்டத்தின் இயற்கை பாரம்பரியத்தை மீட்டெடுப்பதில் வெற்றி அறக்கட்டளையின் பணிகள் குறித்து மாணவியருக்கு விளக்கப்பட்டது.
ஜெய்வாபாய் பள்ளி நாட்டு நலப்பணி திட்ட மாணவியர், கல்வி களப்பயணமாக, நஞ்சராயன் பறவைகள் சரணாலயம் சென்று, பார்வையிட்டனர்.