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﻿ கோ சேவா சமிதி கருத்தரங்கு

﻿ கோ சேவா சமிதி கருத்தரங்கு

ADDED : ஜூலை 11, 2026 06:31 AM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 06:31 AM

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பெருமாநல்லுார்: கோ சேவா சமிதி திருப்பூர் கிளை சார்பில், சாண எரிவாயு பிளான்ட் அமைப்பது குறித்த கருத்தரங்கு பொங்குபாளையத்தில் நடைபெற்றது.

கருத்தரங்கில் அகில பாரத கோ சேவா பயிற்சி பொறுப்பாளர் ராகவன், மாநில திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் கோவிந்தராஜன், கோவை கோட்ட பொறுப்பாளர் அசோக் மேத்தா, திருப்பூர் கோட்ட பொறுப்பாளர் வெங்கடாசலம், ஆகியோர் பங்கேற்று கோ சேவா சமிதியின் நோக்கம், செயல்பாடுகள், சாண எரிவாயு அமைப்பதால் ஏற்படும் நன்மை ஆகியன குறித்து விளக்கினர்.

இதில், கால்நடை வளர்க்கும் விவசாயிகளுக்கு வீடு உபயோகத்திற்கு மானியத்துடன் கூடிய சாண எரிவாயு குறைந்த செலவில் நவீன தொழில் நுட்பத்துடன் அமைப்பது குறித்தும் விரிவாக விளக்கப்பட்டது.

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