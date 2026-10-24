தங்கமயில் ஜூவல்லரியில் வெள்ளிக்கு சிறப்பு சலுகை

UPDATED : அக் 23, 2026 07:23 PM
ADDED : அக் 23, 2026 07:18 PM
திருப்பூர்: தமிழகத்தில் அதிக கிளைகளுடன் செயல்படும் முன்னணி நிறுவனமான தங்கமயில் ஜூவல்லரி, சரத் பூர்ணிமாவை முன்னிட்டு வெள்ளிக்கான சிறப்பு விற்பனையை அறிவித்துள்ளது.
ஆண்டு முழுவதும் வரும் பவுர்ணமிகளில் சரத் பூர்ணிமா தனிச்சிறப்பு வாய்ந்தது. சந்திரன் 16 கலைகளுடன் முழுமையாக பிரகாசிக்கும் இந்நாளில் வெள்ளி வாங்குவது செல்வச் செழிப்பை தரும், லட்சுமி தேவியின் அருள் கிடைக்கும் என்பது நம்பிக்கை. இதை கொண்டாடும் வகையில் தங்கமயில் ஜுவல்லரியில் அக். 25ம் தேதி (நாளை) ஒரு நாள் மட்டும் சிறப்பு சலுகைகள்:
* வெள்ளி கிலோவுக்கு ரூ.10,000 வரை தள்ளுபடி
* வெள்ளி நகைகள் மற்றும் பரிசு பொருட்களுக்கு 10 முதல் 50 சதவீதம் வரை தள்ளுபடி
50 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கை பெற்ற தங்கமயிலில் தங்களுக்கு பிடித்த வெள்ளிப் பொருட்கள், கொலுசுகள், நகைகளை சலுகை விலையில் வாங்க அருகிலுள்ள கிளைக்கு வருகை தருமாறு தங்கமயில் ஜூவல்லரி நிறுவனம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.