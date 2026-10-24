இங்கும் தங்க மோதிரம், இலவசப் பயணத் திட்டம் விரைவில்...! தாராபுரம் இடைத்தேர்தல் முடிந்ததால் தடையில்லை
இங்கும் தங்க மோதிரம், இலவசப் பயணத் திட்டம் விரைவில்...! தாராபுரம் இடைத்தேர்தல் முடிந்ததால் தடையில்லை
UPDATED : அக் 11, 2026 03:50 AM
ADDED : அக் 10, 2026 05:54 PM
திருப்பூர்: தாராபுரம் இடைத்தேர்தல் முடிந்துவிட்டது. திருப்பூர் மாவட்டத்தில் தாய்மாமன் தங்க மோதிரம், வெற்றி பயணம் திட்டங்கள் விரைவில் துவங்கப்படுகின்றன.
தமிழகம் முழுவதும்: ம் தேதி தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டமும், அக். 2-ம் தேதி வெற்றி பயணம் திட்டமும் தொடங்கி வைக்கப்பட்டன. ஆனால், தாராபுரம் தொகுதி இடைத்தேர்தல் காரணமாகத் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலில் இருந்ததால், திருப்பூர் மாவட்டத்தில் மட்டும் இத்திட்டங்கள் தொடங்கப்படவில்லை.
இருப்பினும், திட்டங்களுக்கான முன்னேற்பாடுகள் ஏற்கனவே செய்யப்பட்டுவிட்டன. தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்தின்கீழ், ஜூன் 22-ம் தேதி அறிவிப்பு வெளியானது முதல் கடந்த வாரம் வரை நடத்தப்பட்ட கணக்கெடுப்பில், மாவட்டத்தில் 2,327 பேர் தகுதியானவர்களாகக் கண்டறியப்பட்டுள்ளனர். வெற்றி பயணம் திட்டத்துக்காக 167 பஸ்களில் திட்டத்தின் பெயர் ஒட்டப்பட்டுள்ளதுடன், பயணம் தொடங்கும் இடத்தில் இருந்து 80 கி.மீ. வரை இலவசமாகப் பயணிப்பதற்கான பட்டியலும் தயாராகியுள்ளது.
கடந்த 6-ம் தேதி தாராபுரம் தொகுதியில் இடைத்தேர்தல் நடந்தது. 9-ம் தேதி வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு முடிவுகளும் அறிவிக்கப்பட்டன. த.வெ.க. வேட்பாளர் சத்யபாமா வெற்றிபெற்றார்.
இதனால், தேர்தல் காரணமாகத் தள்ளிப்போன திட்டங்கள் விரைவில் நடைமுறைக்கு வரும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. தகுதியுள்ள குழந்தைகளுக்கு ஒரு கிராம் தங்க மோதிரம் எப்போது கிடைக்கும், பெண்கள் பஸ்களில் இலவசமாகப் பயணிக்கும் வசதி எப்போது தொடங்கும் என்ற கேள்விகள் பயனாளிகள் மத்தியில் எழுந்துள்ளன.
தேர்தல் நடத்தை விதிகள் திரும்பப் பெறப்பட்டதும், இரு திட்டங்களையும் திருப்பூர் மாவட்டத்தில் விரைவில் தொடங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் இருப்பதாகத் தேர்தல் பிரிவு அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
பயனாளிகள் பட்டியல் தயாராக இருக்கும் நிலையில், திட்டங்கள் தொடங்கப்படுவதற்கான அறிவிப்பை எதிர்பார்த்து மக்கள் காத்திருக்கின்றனர்.