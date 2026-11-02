அரசு கொள்முதல் மையத்தில் பட்டுக்கூடுகளுக்கு நல்ல விலை
அரசு கொள்முதல் மையத்தில் பட்டுக்கூடுகளுக்கு நல்ல விலை
ADDED : நவ 02, 2026 04:51 PM
உடுமலை: தேவை அதிகரிப்பால், மைவாடி அரசு கொள்முதல் மையத்தில் வெண்பட்டுக் கூடுகளுக்கு நல்ல விலை கிடைத்தது.
உடுமலை சுற்றுப்பகுதிகளில், வெண்பட்டுக் கூடுகள் உற்பத்தி செய்யும் விவசாயிகளுக்காக, பட்டு வளர்ச்சித்துறையின் கொள்முதல் மையம் மைவாடியில் செயல்பட்டு வருகிறது.
பட்டுக்கூடுகள் விற்பனைக்காக பிற பகுதிகளுக்கு செல்வதை தவிர்க்க, ஏலமுறையில் பட்டுக்கூடுகள் இம்மையத்தில் ஏலம் விடப்படுகிறது.
இன்று (நவ.,2) சின்னவீரம்பட்டி, ஆமந்தகடவு, மலையாண்டிகவுண்டனுார் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து விவசாயிகள், 435 கிலோ வெண்பட்டுக்கூடுகளை விற்பனைக்காக கொண்டு வந்தனர்.
நடப்பு சீசனில், தேவை அதிகரிப்பால், பட்டுக்கூடுகளுக்கு நல்ல விலை கிடைத்து வருகிறது. இன்று வெண்பட்டுக்கூடுகள் கிலோவுக்கு குறைந்தபட்சமாக, 600 ரூபாயும், அதிகபட்சமாக 740 ரூபாயும், சராசரியாக 668 ரூபாயும் விலை கிடைத்தது.