போதை வாலிபரை உதைத்த அரசு பஸ் டிரைவர், கண்டக்டர்

UPDATED : அக் 22, 2026 07:47 PM
ADDED : அக் 22, 2026 07:08 PM
காங்கேயம்: மதுபோதையில் இருந்த வாலிபரை அரசு பஸ் டிரைவர், கண்டக்டர் எட்டி உதைத்தது குறித்து, போக்குவரத்து துறையினர் விசாரித்து வருகின்றனர்.
திருப்பூர் மாவட்டம், காங்கேயம் பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து சென்னிமலை செல்லும், '1பி' அரசு டவுன் பஸ்சில், போதை வாலிபர் ஏற முயன்று கீழே விழுந்தார். அவரது முகத்தில் டிரைவரும், மற்றொரு டவுன் பஸ் கண்டக்டரும் எட்டி உதைத்தனர். இந்த வீடியோ, சமூக வலைதளத்தில் பரவியது.
விசாரணையில், அக்., 19ம் தேதி இரவு மழை பெய்தபோது போதையில் இருந்த வாலிபர், டவுன் பஸ் அடியில் படுக்க சென்றுள்ளார். டிரைவர் சத்தம் போட்டதால், தள்ளாடியபடி வாலிபர் பஸ்சில் ஏற முயன்றுள்ளார்.
அப்போது, கோபியை சேர்ந்த டிரைவர் கண்ணன், 59, மற்றும் அருகில் நின்றிருந்த டவுன் பஸ் கண்டக்டர் முருகானந்தம், 40 ஆகியோர் எட்டி உதைத்தது தெரிந்தது. இதுகுறித்து போக்குவரத்து துறையினரும், காங்கேயம் போலீசாரும் விசாரித்து வருகின்றனர்.