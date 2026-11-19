UPDATED : நவ 18, 2026 07:23 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:16 PM
அவிநாசி: அவிநாசி தாலுகா அலுவலகம் முன்பு தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் சங்கம் சார்பில் ஊழியர் சந்திப்பு பிரசார இயக்கம் நடைபெற்றது.
மாவட்டச் செயலாளர் பாலசுப்பிரமணியன் தலைமை வகித்தார். மாநிலத் துணைத் தலைவர் அம்சராஜ் சிறப்புரை ஆற்றினார். 2002ம் ஆண்டில் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்ட நெடுஞ்சாலைத் துறை சாலைப் பணியாளர்களின் 41 மாத பணி நீக்க காலத்தை, சென்னை உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப்பின்படி பணி காலமாக முறைப்படுத்த வேண்டும்.
வருவாய், வேளாண்மை, தோட்டக்கலை உள்ளிட்ட துறைகளில் வெளி முகமை மூலம் பணிபுரியும் கணினி உதவியாளர்களைக் காலமுறை ஊதியத்தில் நியமிக்க வேண்டும். காலிப் பணியிடங்களை உடனடியாக நிரப்ப வேண்டும்.
பணியில் இருக்கும் போது இறந்த ஊழியர்களின் வாரிசுகளுக்குக் கருணை அடிப்படையில் பணி நியமனத்தை 5 சதவீதத்தில் இருந்து மீண்டும் 25 சதவீதமாக உயர்த்த வேண்டும். புதிய மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டத்தில் உள்ள குளறுபடிகளைச் சரி செய்து அரசே ஏற்க வேண்டும் என்பது உட்பட பல கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டன.