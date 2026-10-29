மாநில கலைத் திருவிழாவில் அரசுப் பள்ளி மாணவியர்

UPDATED : அக் 28, 2026 10:08 PM
ADDED : அக் 28, 2026 10:06 PM
அவிநாசி: மதுரையில் நடைபெறும் தமிழக அரசின் மாநில அளவிலான கலைத் திருவிழாவில் பங்கேற்க அவிநாசிலிங்கம்பாளையம் அரசு நடுநிலைப்பள்ளி மாணவிகள் தேர்வு பெற்றுள்ளனர்.
தமிழக அரசின் கலைத் திருவிழா போட்டிகள் அரசு பள்ளிகளில் நடந்து வருகிறது. அவிநாசி ஒன்றியம், பழங்கரை ஊராட்சி அவிநாசிலிங்கம்பாளையம் அரசு நடுநிலைப்பள்ளி மாணவிகள் மாவட்ட அளவில் நடந்த பரதநாட்டியம், மணல் சிற்பம், சிலம்பம் உள்ளிட்ட போட்டிகளில் 7 மாணவிகள் முதல் பரிசு பெற்றனர்.
இதையடுத்து மதுரை வல்லபபாய் படேல் மேல்நிலைப்பள்ளியில் நடைபெறும் மாநில அளவிலான கலைத் திருவிழாவில் பங்கேற்க தேர்வு பெற்றுள்ளனர்.
தேர்வு பெற்ற 4-ம் வகுப்பு மாணவிகள் ராகினி, லஷ்மிதா, 5-ம் வகுப்பு மாணவிகள் பிரதீக்ஷா, ஷாலினி, சிவன்யா, ஹஸ்விதா, ரேணுகா ஆகிய 7 பேரை பள்ளி தலைமை ஆசிரியர், ஆசிரியர்கள், பள்ளி மேலாண்மைக்குழுவினர், பெற்றோர் வாழ்த்தி மதுரைக்கு வழியனுப்பி வைத்தனர்.