மாநில பூப்பந்துப் போட்டிக்கு தகுதி பெற்ற அரசுப்பள்ளிகள்
மாநில பூப்பந்துப் போட்டிக்கு தகுதி பெற்ற அரசுப்பள்ளிகள்
UPDATED : அக் 23, 2026 07:23 PM
ADDED : அக் 23, 2026 07:18 PM
திருப்பூர்: மாவட்ட பூப்பந்து மாணவர்களுக்கான போட்டியில் முதலிடம் பெற்ற கருக்கன்காட்டுப்புதுார் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி, வி.கே.அய்யன்காளிபாளையம் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி, வித்யவிகாசினி பள்ளி அணிகள் மாநில போட்டிக்கு தகுதி பெற்றன.
பழங்கரை டீ பப்ளிக் பள்ளியில் டேபிள் டென்னிஸ் போட்டி நடந்தது. மாணவர் 14 வயது தனிநபர், குழு இரண்டிலும் டீ பப்ளிக் பள்ளி முதலிடம், 17, 19 வயது இரண்டிலும் பிளாட்டோஸ் பள்ளி முதலிடம் பெற்றது.
மாணவியர் பிரிவில் 14 வயது தனிநபரில் பிளாட்டோஸ், குழுவில் இன்பேன்ட் ஜீசஸ் பள்ளி, 17 வயது தனிநபரில் பிளாட்டோஸ், குழுவில் டீ பப்ளிக் பள்ளி, 19 வயது தனிநபரில் இன்பேன்ட் ஜீசஸ், குழுவில் பிளாட்டோஸ் பள்ளி முதலிடம் பெற்றன.
சிக்கண்ணா கல்லுாரியில் நடந்த மாணவர் பூப்பந்துப் போட்டியில் 14 வயதில் கருக்கன்காட்டுப்புதுார் அரசு பள்ளி, 17 வயதில் வித்யவிகாசினி, 19 வயதில் வி.கே.அய்யன்காளிபாளையம் பள்ளி அணிகள் முதலிடம் பெற்று மாநில போட்டிக்கு தகுதி பெற்றன.
கே.செட்டிபாளையம் விவேகானந்தா வித்யாலயா பள்ளியில் நடந்த 14 வயது கால்பந்து இறுதிப்போட்டியில் மைக்ரோ கிட்ஸ் - செயின்ட் ஜோசப் அணிகள் மோதின. இதில் மைக்ரோ கிட்ஸ் பள்ளி வென்று மாநில போட்டிக்கு தகுதி பெற்றது.