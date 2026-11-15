திருப்பூருக்கு அரசு தேவையான உதவிகளை செய்யும்! பின்னலாடை வாரிய கூட்டத்தில் அமைச்சர் அருண்ராஜ் உறுதி
திருப்பூருக்கு அரசு தேவையான உதவிகளை செய்யும்! பின்னலாடை வாரிய கூட்டத்தில் அமைச்சர் அருண்ராஜ் உறுதி
ADDED : நவ 13, 2026 08:27 PM
ADDED : நவ 13, 2026 08:27 PM
திருப்பூர்: தமிழக அரசு அறிவித்தபடி, தமிழ்நாடு பின்னலாடை வாரியம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் நிர்வாகிகள் அறிவிக்கப்பட்டு, விரைவில் பொறுப்பேற்க உள்ளனர். இந்நிலையில், பின்னலாடை வாரியத்தின் முதல் ஆலோசனை கூட்டம், கலெக்டர் அலுவலகத்தில் இன்று (நவ.,13) நடந்தது. கலெக்டர் முத்துக்குமரன் தலைமை வகித்தார். அமைச்சர் அருண்ராஜ், எம்.எல்.ஏ., ராம்குமார் முன்னிலை வகித்தனர்.
அமைச்சர் அருண்ராஜ் பேசுகையில்,‘‘ஏற்றுமதி மற்றும் உள்நாட்டு உற்பத்தி என, பின்னலாடை தொழில் நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு சிறப்பான பங்களிப்பை வழங்கி வருகிறது. ஆண்டுக்கு, 45 ஆயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு ஏற்றுமதி வர்த்தகம் நடக்கிறது. தொழில் வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப, திருப்பூரின் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளையும் மேம்படுத்த வேண்டும்; தமிழக அரசு தேவையான உதவிகளை செய்யும்,’’ என்றார்.
திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர்கள் சங்க இணை செயலாளர் குமார்துரைசாமி பேசுகையில், ‘‘பின்னலாடை தொழில்துறையினர் நீண்டநாள் கோரிக்கையை ஏற்று, பின்னலாடை வாரியம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது; முதலவர் விஜய்க்கு நன்றி தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்,’’ என்றார்.
முதல்வர் தலையீட்டால், தொழில்துறையினர் வேண்டியபடி, பஞ்சு இறக்குமதிக்கான வரி தற்காலிகமாக விலக்களிக்கப்பட்டது. திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர்கள் சங்கம், பின்னலாடை வாரியம் அமைக்க முழு முயற்சி எடுத்து வந்தது. தொழில்துறை வளர்ச்சி, உட்கட்டமைப்பு, தொழிலாளருக்கான போக்குவரத்து வசதி குறித்து கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது.
மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது
‘சைமா’ தலைவர் சண்முகசுந்தரம் பேசுகையில், ‘‘பிரின்டிங் நிறுவனங்களில், கலப்பு குடியிருப்பு பகுதிகளில் அனுமதி கிடைக்காமல் இருக்கிறது. மாசுக்கட்டுப்பாடு வாரிய விதிமுறைகளை முறையாக பின்பற்றும் பிரின்டிங் நிறுவனங்களுக்கு அனுமதி வழங்கலாம் என, அமைச்சர் உத்தரவிட்டுள்ளார். சாய ஆலைகள், சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள், உரிய கட்டமைப்புடன் இயங்க விரைந்து அனுமதிக்க வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தியுள்ளார். புதிய பின்னலாடை வாரியம் அமைக்கப்பட்டு, நிர்வாகிகளும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது,’’ என்றார்.
நிர்வாகக்குழு
அதிகாரிகள் கூறுகையில், ‘தமிழ்நாடு பின்னலாடை வாரிய தலைவராக, திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர்கள் சங்க கவுரவ தலைவர் சக்திவேல் செயல்படுவார். துணை தலைவர்களாக, ‘சைமா’ தலைவர் சண்முகசுந்தரம், ‘டீமா’ தலைவர் முத்துரத்தினம் மற்றும் ஏழு தொழில் அமைப்பினர், வாரிய உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும், தொழில் அமைப்புகளை இணைத்து, 2 கோடி ரூபாய் நிதி கட்டமைப்பை உருவாக்கி, வாரியம் இயங்க அரசு வழிகாட்டுதல் வழங்கியுள்ளது,’ என்றனர்.