உள்ளாட்சி தினமான நவ. 1ல் கிராமசபா

UPDATED : அக் 27, 2026 07:41 PM
ADDED : அக் 27, 2026 07:36 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள 265 ஊராட்சிகளிலும், உள்ளாட்சி தினத்தையொட்டி வரும் நவ. 1-ம் தேதி கிராமசபைக் கூட்டங்கள் நடைபெற உள்ளன. காலை 11:00 மணிக்கு நடைபெறும் கூட்டங்களில், ஊராட்சிகளின் வளர்ச்சி தொடர்பான 12 முக்கிய அம்சங்கள் குறித்து விவாதிக்கப்பட உள்ளன.
ஊராட்சிகளின் பொது நிதி செலவினக் கணக்குத் தணிக்கை அறிக்கை தாக்கல் செய்தல், டெங்கு காய்ச்சல் தடுப்பு நடவடிக்கைகள், 2026–27-ம் நிதியாண்டுக்கான கிராம வளர்ச்சித் திட்டத்துக்கு ஒப்புதல் பெறுதல், தொழிலாளர் வரவு செலவுத் திட்டம், நலிவுற்றோர் மேம்பாடு, துாய்மை பாரத இயக்கம், ஜல் ஜீவன் திட்டம், சிறுபாசன ஏரிகளைப் புதுப்பித்தல், தொகுதி மேம்பாட்டுத் திட்டம் உள்ளிட்ட அம்சங்கள் குறித்து கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட உள்ளன.
கிராமசபைக் கூட்டங்களில் பொதுமக்கள் பங்கேற்று, தங்கள் ஊராட்சிகளின் வளர்ச்சிக்கான கருத்துகளைத் தெரிவிக்க வேண்டும் என மாவட்ட நிர்வாகம் அழைப்பு விடுத்துள்ளது.