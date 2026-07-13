வண்டல் மண் எடுக்க அனுமதி கொடுங்க! விவசாயிகள் வலியுறுத்தல்
வண்டல் மண் எடுக்க அனுமதி கொடுங்க! விவசாயிகள் வலியுறுத்தல்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 09:11 AM
உடுமலை: திருமூர்த்தி அணையில் இருந்து, விவசாயிகள் வண்டல் மண் எடுத்துக்கொள்ள அனுமதியளிக்க வேண்டும், என, குறை தீர் கூட்டத்தில் வலியுறுத்தினர்.
பி.ஏ.பி.,திட்ட அணைகளில் ஒன்றான, உடுமலை திருமூர்த்தி அணையிலிருந்து, கோவை, திருப்பூர் மாவட்டத்திலுள்ள, 3.77 லட்சம் ஏக்கர் நிலங்களுக்கு நீர் வழங்கப்படுகிறது.
அணையில் வண்டல் மண் அதிகளவு படிந்துள்ளதால், கூடுதல் நீர் சேமித்து விவசாயத்திற்கு பயன்படுத்தும் வகையில், அணையை துார்வார வேண்டும், என, விவசாயிகள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.
கடந்த சில ஆண்டுகளாக, விவசாயிகள் அணையில் வண்டல் மண் எடுக்க அனுமதியளிக்கப்படுகிறது.இத்திட்டத்தின் கீழ், ஏற்கனவே, 4 லட்சத்து, 41 ஆயிரத்து, 951 கனமீட்டர் மண் எடுக்க அனுமதியளிக்கப்பட்டு, கடந்த சில ஆண்டுகளாக, 2 லட்சத்து, 89 ஆயிரத்து, 682 கனமீட்டர் மண் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மீதமுள்ள, ஒரு லட்சத்து, 52 ஆயிரத்து, 269 கனமீட்டர் வண்டல்மண் எடுக்க வாய்ப்புள்ள நிலையில், நடப்பாண்டும் அரசு அனுமதியளித்துள்ளது. ஆனால், முதலாம் மண்டல பாசனம் நடந்து கொண்டுள்ளதோடு, அணையில் நீர் இருப்பு அதிகமாக உள்ளதால், நீர் வளத்துறை அனுமதி மறுத்தது.
தற்போது அணை நீர்மட்டம் சரிந்து, மண் எடுக்க வாய்ப்பு உள்ளதால், உடனடியாக அனுமதியளிக்க வேண்டும்.
அதே போல், இரு மாவட்ட விவசாயம், குடிநீருக்கு ஆதாரமாக உள்ள திருமூர்த்தி அணையின் கிழக்கு பகுதியில், நீர் தேங்கும் பரப்பில், சுற்றுச்சூழலுக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில், சீமைக்கருவேல மரக்காடு அமைந்துள்ளது. இதனை அகற்ற வேண்டும்.
அரசு மற்றும் நீதிமன்ற உத்தரவு நடைமுறையில் உள்ள நிலையில், சீமைக்கருவேல மரக்காட்டை அகற்றுவதில் அதிகாரிகள் அலட்சியம் காட்டி வருவதாகவும், குறை தீர்க்கும் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் பேசினர்.