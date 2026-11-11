அரச மரத்துக்கு மறு வாழ்வு மீண்டும் துளிர்த்த பசுமை
அரச மரத்துக்கு மறு வாழ்வு மீண்டும் துளிர்த்த பசுமை
UPDATED : நவ 10, 2026 09:50 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:48 AM
பெருமாநல்லுார்: பெருமாநல்லுாரில் பிரசித்தி பெற்ற கொண்டத்து காளியம்மன் கோவில் உள்ளது. கோவிலில், திருப்பணி வேலைகள் நடைப்பெற்று வருகிறது. முதல் கட்டமாக ஐந்து நிலை கொண்ட ராஜ கோபுரம் மற்றும் சுற்று சுவர் கட்டும் பணி நடைபெற்று வருகிறது.
சுற்றுச்சுவர் கட்டும் இடத்தில், 20 ஆண்டுக்கு மேலான இரண்டு தென்னை மற்றும் அரச மரம் இருந்தன. அவற்றை வேருடன் பெயர்த்து எடுத்து மறு நடவு செய்ய கோவில் நிர்வாகத்தினர் முடிவு செய்தனர். அவ்வகையில், கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கு முன் தென்னை மற்றும் அரச மரத்தை பொக்லைன் வாயிலாக, வேருடன் பெயர்த்து எடுத்து கோவில் வளாகத்தில் வேறு இடத்தில் மறு நடவு செய்தனர்.
கோவில் ஊழியர்கள் தொடர் மராமரிப்பால், தென்னை மரம் நன்றாக வளர்ந்து வருகிறது. அரச மரம் தளீர் விட்டு பசுமையுடன் காட்சியளிப்பது பக்தர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தி உள்ளது.