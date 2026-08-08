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/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/﻿ மாநகராட்சிக்கு பசுமைத்தீர்ப்பாயம்...அதிரடி உத்தரவு! பாறைக்குழி குப்பைை அகற்றுங்கள்; மாற்று இடம் கண்டறியவும் கண்டிப்பு; கலெக்டரிடம் அறி்க்கை கேட்கிறது

﻿ மாநகராட்சிக்கு பசுமைத்தீர்ப்பாயம்...அதிரடி உத்தரவு! பாறைக்குழி குப்பைை அகற்றுங்கள்; மாற்று இடம் கண்டறியவும் கண்டிப்பு; கலெக்டரிடம் அறி்க்கை கேட்கிறது

﻿ மாநகராட்சிக்கு பசுமைத்தீர்ப்பாயம்...அதிரடி உத்தரவு! பாறைக்குழி குப்பைை அகற்றுங்கள்; மாற்று இடம் கண்டறியவும் கண்டிப்பு; கலெக்டரிடம் அறி்க்கை கேட்கிறது

ADDED : ஆக 08, 2026 03:40 AM

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ADDED : ஆக 08, 2026 03:40 AM

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திருப்பூர்: குப்பையால் நிரம்பிய கைவிடப்பட்ட பாறைக்குழிகள், இன்று திருப்பூரின் நிலத்தடி நீருக்கே அச்சுறுத்தலாக மாறியுள்ளன. திட்டமிடாமல் கழிவுகளை கொட்டியதை தேசிய பசுமைத் தீர்ப்பாயம் சுட்டிக்காட்டி, பழைய குப்பைகளை உடனடியாக அகற்றி மாற்று இடத்தை ஏற்படுத்த மாநகராட்சி அதிகாரிகளுக்கு கடும் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

திருப்பூர் மாநகராட்சி பகுதியில் கைவிடப்பட்ட குவாரி குழிகளில் குப்பைகளை கொட்டியதால் ஏற்பட்ட சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு தொடர்பான வழக்கில், தேசிய பசுமைத் தீர்ப்பாயம் (தெற்கு மண்டலம்) மாநகராட்சி மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகத்துக்கு கடும் உத்தரவுகளை பிறப்பித்துள்ளது.

முதலிபாளையம், நல்லுார் உள்ளிட்ட பாறைக்குழிகளில் மாநகராட்சி திடக்கழிவுகள் கொட்டப்பட்டதால் நிலத்தடி நீர் மாசடைந்து, சுற்றுச்சூழல் பாதிக்கப்பட்டதாகக் கூறி, தமிழக விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்க சட்டப்பிரிவு செயலாளர் சதீஷ்குமார் 2024-ல் தாக்கல் செய்த மனு விசாரணைக்கு வந்தது.

விசாரணையில், தமிழ்நாடு சிறு கனிம விதிகளின்படி குவாரிகளை சீரமைக்கும் விரிவான திட்ட அறிக்கையோ, தொழில்நுட்ப ஆய்வோ இல்லாமல் நேரடியாக குப்பைகள் கொட்டப்பட்டிருப்பது தெரியவந்ததாக தீர்ப்பாயம் குறிப்பிட்டது.

மனுதாரர் தாக்கல் செய்த புகைப்படங்களை ஆய்வு செய்த தீர்ப்பாயம், மழைநீருடன் கலந்து உருவாகும் 'லீசெட்' (நச்சுநீர்) நிலத்தடி நீரை கடுமையாக மாசுபடுத்தி வருவதாக சுட்டிக்காட்டியது.

இதையடுத்து, குவாரி குழிகளில் ஏற்கனவே கொட்டப்பட்டுள்ள குப்பைகளை விரைந்து அகற்றவும், தினசரி குப்பைகளை கையாள அங்கீகரிக்கப்பட்ட மாற்று இடத்தை உடனடியாக தேர்வு செய்யவும் மாநகராட்சி ஆணையருக்கு உத்தரவிடப்பட்டது.

மேலும், குவாரி சீரமைப்பு தொடர்பாக மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து திருப்பூர் கலெக்டர் மற்றும் தமிழ்நாடு மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் விரிவான அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்றும் உத்தரவிட்டு, வழக்கை செப்.22-க்கு ஒத்திவைத்தது.

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