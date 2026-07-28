திருமங்கலத்தில் தழைக்கும் பசுமை :ஒரே நாளில் 3,604 மரக்கன்று நடவு
திருமங்கலத்தில் தழைக்கும் பசுமை :ஒரே நாளில் 3,604 மரக்கன்று நடவு
UPDATED : ஜூலை 28, 2026 07:37 PM
ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:30 PM
திருப்பூர்: 'வெற்றி' அறக்கட்டளையின் 'வனத்துக்குள் திருப்பூர்' திட்டம், மாநிலம் முழுவதும் பாராட்டுக்களை பெற்றுள்ளது. கடந்த, 2015ம் ஆண்டு, அப்துல் கலாம் நினைவு அஞ்சலி கூட்டத்தில், ஒரு லட்சம் மரக்கன்றுகள் நட்டு பசுமை அஞ்சலி செலுத்துவது என முடிவு செய்யப்பட்டது. அதன்படி, தொழில்துறையினர், விவசாயிகள் ஒருங்கிணைப்பில், காலியிடங்களில் மரக்கன்றுகள் நட்டு வளர்க்கப்பட்டது.
மாமனிதர் கலாம் கண்ட கனவு நனவாகும் வரையில், இத்திட்டத்தை தொடரலாம் என, 'வெற்றி' அமைப்பு முடிவு செய்தது. அவ்கையில், ஒவ்வொரு ஆண்டும், இரண்டு லட்சம் முதல் மூன்று லட்சம் வரையில் மரக்கன்று நட்டு வளர்க்கப்படுகிறது. விவசாயிகள், தண்ணீர் வசதியுள்ள நிலத்தில் மரக்கன்றுகள் நட்டு வளர்க்க விரும்புகின்றனர்.
கடந்த, 2015ல் துவங்கி, கடந்தாண்டு வரை 25 லட்சம் மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டுள்ளன. மொத்தம், 300க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில், குறுங்காடுகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின், 12வது ஆண்டு பயணம் துவங்கியுள்ளது. மாவட்டம் முழுவதும், விவசாயிகள் முன்பதிவு செய்து, பயனுள்ள மரக்கன்றுகளை நட்டு வளர்க்க முன்வருகின்றனர்.
மரக்கன்று நட்டு வளர்க்க விரும்புவோர் இடத்துக்கு செல்லும், 'வனத்துக்குள் திருப்பூர் திட்டக்குழுவினர், கள ஆய்வு நடத்தி, மண்ணுக்கும் தண்ணீருக்கும் ஏற்ற மரக்கன்றுகளை வளர்க்க உதவுகின்றனர். குழி எடுப்பது, மரக்கன்றுகளை நட்டு கொடுப்பது வரை, வெற்றி அறக்கட்டளையின் பணி. நில உரிமையாளர், சொட்டுநீர் பாசனம் அமைத்து, தண்ணீர் விட்டு வளர்த்தால் போதும்.
இந்நிலையில், 12வது திட்டத்தில், சின்ன தாராபுரம் அடுத்துள்ள திருமங்கலத்தில் மணி என்பவரின், ஏரிக்காட்டு தோட்டத்தில் மரக்கன்று நடப்பட்டது. ஒரே நாளில், மகாகனி - 1500, காயா - 2000, சந்தனம் - 100, மா- 2, பலா - 2 என, மொத்தம் 3,604 மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டன. 'வனத்துக்குள் திருப்பூர்' திட்டத்தில் மரக்கன்றுகள் நட்டு வளர்க்க விரும்புவோர், 90470 86666 என்ற எண்களில் அணுகலாம் என, தெரிவித்துள்ளனர்.